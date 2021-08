Fiera mondiale del peperoncino, tamponi rapidi e screening per studenti grazie alla partnership con la Asl

Mercoledì 25 Agosto 2021, 16:25

RIETI – Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti e ASL Rieti hanno raggiunto un importante accordo che permetterà all’evento in programma nel centro storico di Rieti da mercoledì 1 settembre a domenica 5 settembre di dedicare un’intera area della manifestazione alla promozione della salute e della prevenzione.

Da mercoledì 1° a domenica 5 dalle ore 9 alle ore 19, sarà presente un Camper che effettuerà:

test antigenico rapido a pagamento per consentire a coloro che non hanno il Green Pass di accedere alla manifestazione (con refertazione entro 20 minuti);

screening gratuito con test antigenico rapido agli studenti delle scuole con fascia di età 12-18 anni.

Inoltre, saranno offerte decine di attività e servizi con esami e consulti gratuiti. Di seguito l’elenco dettagliato:

Ambulatorio infermieristico (Prestazioni infermieristiche, Informativa)

Domenica ore 14:00 – 18:00

Assistenza Domiciliare Integrata (Consulto medico, Informativa)

Mercoledì ore 18:00 – 20:00

Cardiologia (Elettrocardiogramma e consulto medico)

Venerdì ore 16:00 – 19:00

Sabato ore 10:00 – 13:00

Sabato ore 16:00 – 18:00

Chirurgia vascolare (Consulto medico, Informativa)

Sabato ore 10:00 – 13:00

Sabato ore 15:00 – 18:00

Chirurgia vascolare (Ecocolordoppler vasi carotidei e consulto medico)

Venerdì ore 15:00 – 18:00

Diabetologia (Consulto medico, Informativa)

Domenica ore 10:00 – 13:00

Dipendenze (Consulto medico, Informativa)

Giovedì ore 20:00 – 22:00

Fisiatria (Visita specialistica)

Mercoledì ore 10:00 – 13:00

Giovedì ore 10:00 – 13:00

Venerdì ore 10:00 – 13:00

Ginnastica posturale

Mercoledì ore 10:00 – 12:00 e 18:00 – 20:00

Giovedì ore 10:00 – 12:00 e 18:00 – 20:00

Venerdì ore 10:00 – 12:00 e 18:00 – 20:00

Sabato ore 10:00 – 12:00 e 18:00 – 20:00

Domenica ore 10:00 – 12:00 e 18:00 – 20:00

Malattie Infettive (Consulto medico, Informativa)

Sabato ore 22:00 – 24:00

Domenica ore 16:00 – 18:00

Domenica ore 22:00 – 24:00

Materno-Infantile (Consulto medico, Informativa)

Mercoledì ore 13:00 – 15:00

Venerdì ore 13:00 – 15:00

Nefrologia e Dialisi (Visita specialistica)

Venerdì ore 13:00 – 16:00

Odontoiatria (Consulto medico, Informativa)

Giovedì ore 13:00 – 16:00

Sabato ore 13:00 – 16:00

Oftalmologia (Visita specialistica)

Mercoledì ore 16:00 – 18:00

Giovedì ore 16:00 – 18:00

Oncologia Medica (Consulto medico, Informativa)

Mercoledì ore 15:00 – 17:00

Giovedì ore 15:00 – 17:00

Ortopedia (Visita specialistica)

Mercoledì ore 10:00 – 13:00

Giovedì ore 10:00 – 13:00

Venerdì ore 10:00 – 13:00

Pediatria (Consulto medico, Informativa)

Mercoledì ore 17:00 – 20:00

Giovedì ore 17:00 – 20:00

Pneumologia (Consulto medico, Informativa)

Domenica ore 10:00 – 14:00

Reumatologia (Consulto medico, Informativa)

Sabato ore 18:00 – 21:00

Domenica ore 18:00 – 21:00

Screening (Consulto medico, Informativa, Prenotazione)

Mercoledì ore 20:00 – 22:00

Venerdì ore 19:00 – 22:00

Sabato ore 20:00 – 22:00

Domenica ore 20:00 – 22:00

Senologia (Ecografia mammaria e consulto medico)

Mercoledì ore 20:00 – 22:00

Giovedì ore 18:00 – 22:00

Venerdì ore 18:00 – 22:00

Servizio di igiene Pubblica (Informativa)

Mercoledì ore 13:00 – 16:00

Giovedì ore 13:00 – 15:00

Sabato ore 13:00 – 15:00

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Informativa)

Domenica ore 13:00 – 16:00

Urologia (Consulto medico, Informativa)

Sabato ore 18:00 – 20:00

Domenica ore 18:00 – 20:00

«Quest’anno la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino si presenta davvero come un evento corale e a servizio del territorio – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – Insieme alle Autorità e all’intero territorio stiamo compiendo sforzi enormi per offrire un evento di livello che coinvolga le forze attive della Città e possa rappresentare la migliore vetrina possibile per un territorio che merita di ripartire e rilanciarsi. Ringrazio la Asl e il Direttore Generale Marinella D’Innocenzo per l’importante partnership che permetterà di offrire un servizio a chi intende partecipare alla Fiera e una serie di attività gratuite per la promozione della salute».

«Abbiamo predisposto una offerta sanitaria straordinaria che per cinque giorni coinvolgerà circa cento professionisti della Asl di Rieti, con trenta specialità diverse ed esami diagnostici, visite e consulti specialistici gratuiti senza alcuna prenotazione – aggiunge il Direttore Generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo – Inoltre, per un rientro a scuola in sicurezza e grazie ad una Unità Sanitaria Mobile, garantiremo ai ragazzi dai 12 ai 18 anni di effettuare gratuitamente il test antigenico rapido. Siamo da sempre convinti che tra i compiti della nostra Azienda non ci sia soltanto quello di offrire cure e assistenza ai malati ma anche quello di promuovere la salute di tutti i cittadini, ricorrendo anche a misure di prevenzione e iniziative di educazione sanitaria. Da qui l’idea di partecipare all’evento fieristico con un’area di oltre 100 metri quadrati dedicata completamente alla salute e alla prevenzione, che sarà collocata in Piazza Vittorio Emanuele II, angolo via Pennina, in prossimità dei portici del Comune di Rieti».