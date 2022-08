Fiera mondiale del peperoncino, quarta giornata ricca di appuntamenti, si chiude col concerto di Anna Tatangelo

RIETI - Ecco il programma della quarta giornata, sabato 27 agosto, dell’undicesima edizione Fiera campionaria mondiale del peperoncino di Rieti.

Ore 10:00:

APERTURA STAND FIERISTICI

Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 10:00:

APERTURA MOSTRA PEPERONCINI

Piazza Mazzini

Esposizione Mondiale di 400 varietà di

Peperoncini

Chiostro di S. Agostino

Ore 10:00:

APERTURA “SAPORI ITALIANI”

Piazza C. Battisti

Dalle ore 10:00:

APERTURA AREA BIMBI

Piazza Mazzini

Dalle ore 10:00:

SPAZIO ARTE

Piazza Vittorio Emanuele II

“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta

fondi a cura del Prof. Gianni Turina per

il restauro della tela del 1600 di Vincenzo

Manenti, “San Michele Arcangelo,

Sant’Antonio e San Francesco” nella

chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo

di Greccio. Promossa da: Lions

Club Amatrice Micigliano Terminillo,

Accademia Italiana del Peperoncino

Delegazione di Rieti 2.0, Associazione

Culturale Arte Mondo con il sostegno

dei Lions club della zona a V circoscrizione

del Distretto 108 L.

Portici Palazzo Comunale

Ore 10:00:

DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA

ITALIANA”

Via Roma n°120

Mostra di Moto d’Epoca a cura di

Fiorello Formichetti

Dalle ore 10:00 alle ore 22:00:

MOSTRA MAESTRO BARITONO

MATTIA BATTISTINI

Sala Mostre di Palazzo Dosi

Mostra degli abiti di scena del Maestro

Baritono Mattia Battistini, in collaborazione

con la Fondazione Varrone e il

Comune di Contigliano. Allestimento a

cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MOTORI

VINICIO TRUINI

Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo,

Chiostro di S. Agostino

Esposizione di auto e moto d’epoca a

cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti

(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sala Mostre del Comune

“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e

dalle ore 17:00 alle ore 19:00

ORTO, GIARDINI & DINTORNI

Piazza C. Battisti

CONSULENZA BIO: Agronomi e professionisti

del settore daranno assistenza

sull’alimentazione e i trattamenti biologici

delle piante (dalla semina al frutto”.

a cura di: SIMAR di Padronetti A & C

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:

SOLE LUNA HOT

Largo Alfani

Lounge bar all’aperto - per info e prenotazioni

392-8472889

Ore 17:30:

PRESENTAZIONE FAI

Spazio Italia Piazza C.

Battisti

“Censimento dei

Luoghi del Cuore– La ferrovia del Centro

Italia”

Ore 17:30:

LE ERBE AROMATICHE USI E COSTUMI

Piazza C. Battisti

Attività laboratoriale: conoscenza delle

erbe aromatiche e officinali, mostra

delle erbe aromatiche, dimostrazione di

estrazione degli oli essenziali, spiegazione

ed utilizzo degli stessi e delle acque

di distillazione di risulta.

a cura di: az. Agr. Tosti Giulia/Coldiretti

Rieti

Ore 18:00:

INFINITY WELLNESS

Largo Alfani

Ore 18:00 - lezione prova di Ju Jitsu aperta

per bambini e adulti con la scuola del

Kuden Goshin Ryu del Maestro Spadoni

Ore 18:00 - lezione prova di Capoeira

aperta per bambini e adulti con il

gruppo Capoeira Topazio italia a cura di

maestri ed istruttori internazionali

Ore 19:00 - Stage interregionale di Ju Jitsu

FIJLKAM/CSEN e lezione dimostrativa

Ore 19:00 - Stage internazionale Capoeira

Topazio e lezione dimostrativa

Ore 19:30 - Esibizione dei bambini e

ragazzi dello Sport Estivo di INFINITY

WELLNESS

Dalle ore 18:00:

CORSI DI BALLO

Piazza Mazzini

Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Contemporaneo

e Hip Hop a cura di Studio

Danza Movimento In

Ore 19:00:

SHOW COOKING EXPERIENCE

Piazza Vittorio Emanuele II

“L’oro sabino”, eccellenze del nostro

territorio, con lo special guest Cristiano

Sabatini (Bike Chef), lo chef che gira il

mondo in bicicletta per far apprezzare e

conoscere la cucina italiana.

Executive chef Elia Grillotti

Ore 19:00:

CONVEGNI SPAZIO ITALIA

Piazza C. Battisti

“Autonomia alimentare: criticità e

opportunità dell’agricoltura italiana ed

europea” Intervengono:

• On. Fabio Massimo Castaldo Membro

del Parlamento Europeo

• On. Luca De Carlo Membro della V

Commissione permanente (Bilancio)

• On. Sergio Pirozzi Consigliere Regionale

della Regione Lazio, Vice Presidente

della VI commissione - Lavori

pubblici, infrastrutture, mobilità,

trasporti

• Sen. Patrizio Giacomo La Pietra

Membro della IX Commissione permanente

(Agricoltura e produzione

agroalimentare)

• Dott. Ettore Prandini Presidente

Nazionale Coldiretti

• Dott. Stefano Petrucci Presidente

Consorzio Sabina DOP

A SEGUIRE

PRESENTAZIONE OLIO DELLA SABINA

DOP AL PEPERONCINO SABINO

a cura del Dott. Stefano Petrucci – Presidente

del Consorzio Sabina DOP

Modera: Antonio Bianco

Ore 20:15:

CONVEGNI SPAZIO ITALIA

Piazza C. Battisti

“Sport e alimentazione” a cura di Panathlon

Club Rieti

Ore 20:30:

FEDERALBERGHI SPICY CONTEST

Piazza Mazzini

Gara INTERNAZIONALE di Mangiatori

di Peperoncino presenta Sua Maestà

Re Peperoncino, personaggio del noto

attore Gianni Pellegrino copresentatore

Arturo Rencricca “Mr. Spicy” Campione

Italiano dei Mangiatori di Peperoncino

Ore 21:00:

CENA DI GALA

Loggia del Vignola

Cena di gala della “Tappa Nazionale del

Trofeo A.S.I. Giovani” con Presentazione

del progetto “Rieti Museo In Movimento”.

A cura di C.A.R. Club Autostoriche

Rieti, Automotoclub Storico Italiano

A.S.I. e Panathlon Club Rieti

Ore 21:00:

INTERVISTE PICCANTI

Chiostro S. Agostino

Susanna Galeazzi

A cura di Stefano Pozzovivo

Ore 21:30:

CARNEVALE BRASILIANO ITINERANTE

Largo Alfani

Gruppo internazionale di Capoeira

Topazio Ballerine di Samba, show e percussioni

nel centro storico di Rieti

Ore 21:30:

RIEVOCAZIONE STORICA

Piazza San Francesco

Rievocazione storica della canonizzazione

di San Domenico di Guzman, partenza

da Piazza San Francesco e arrivo alla

Chiesa di San Domenico a cura della

Confraternita di Misericordia Rieti

Ore 21:30:

PRESENTAZIONE COPPA DEL MONDO DI

SKIROLL

Spazio Italia Piazza C. Battisti

Ore 22:00:

MUSICA DAL VIVO

Largo Alfani - Area Giovani

LUCA & GERMANO in concerto

Ore 22:00:

SPETTACOLI MUSICALI

Piazza Mazzini

ANNA TATANGELO in concerto