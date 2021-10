Studentesca Milardi, in grande spolvero il mezzofondo reatino: in 8 al raduno regionale Fidal

Martedì 26 Ottobre 2021, 10:45

RIETI - Sono stati ben 8 i mezzofondisti della Studentesca Andrea Milardi convocati dal Comitato Regionale Fidal Lazio: Allievi/e Mulumba Ernest, Di Vittorio Leonardo, Fagiolo Leonardo, Chiani Samuele e Zanotti Benedetta;

Cadetti/e Mulumba Dominic, Vicari Veronica e la giovanissima Samiya Di Donato. sono tutti ragazzi della Studentesca che molto promettono ed alcuni di loro già si sono fatti conoscere a livello italiano di categoria.

Tutti hanno ben figurato in questo raduno regionale e si accingono a preparare sia le campestri che le indoor 2022. In questa giornata di intenso allenamento si sono dimostrati però già in ottima forma Mulumba Ernest, Fagiolo Leonardo, Chiani Samuele e Mulumba Dominic.