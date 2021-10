Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:20

RIETI - Fiamignano ha scelto Filippo Lucentini come sindaco.

Lucentini ha ottenuto 350 voti, pari al 37,50 per cento.

Dietro di lui, il sindaco uscente, Carmine Rinaldi, che ha ottenuto il 35,53 per cento, con 329 preferenze. Terzo posto per Alessio Rossi, col 26,67 per cento e 247 voti.

Per Lucentini, un ritorno da sindaco a distanza di 5 anni.