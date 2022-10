A Fiamignano sono iniziati “I Sabato del Villaggio”, dieci incontri per riscoprire il territorio

RIETI - A Fiamignano sono iniziati “I Sabato del Villaggio”. Questo il titolo che la Pro Loco ha dato al ciclo di conferenze mensili a carattere culturale, inaugurato lo scorso sabato pomeriggio (1 ottobre), e con in programma altri 9 incontri fino al prossimo luglio.



Una partenza incoraggiante per l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco e appoggiata dal Comune di Fiamignano e da numerose realtà e associazioni locali: nella sala Consiliare del Comune una buona cornice di pubblico ha assistito al primo incontro dedicato alla transumanza e alla memoria orale. Così si riscopre una pratica millenaria in cui il pastore migra con il suo gregge nelle zone più calde in inverno, tornando in altura con l’arrivo della primavera.



Tra i presenti anche il vice sindaco Ferdinando Calderini e il presidente della Pro Loco Bruno Creazzo, che hanno anticipato il prof. Settimio Adriani, primo relatore del ciclo di conferenze: «La Transumanza è stata descritta con la “voce dei pastori” attraverso 12 componimenti di memoria orale – spiega Adriani – L’intervento ha esplorato le tristi partenze autunnali verso i pascoli costieri e anche la dura permanenza lontano da casa per 8 lunghi mesi, fino all’atteso rientro nelle zone di montagna in primavera».



Una pratica tanto antica quanto affascinante, quella della transumanza, che dal 2019 figura nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Sicuramente un argomento efficace per il primo “Sabato del Villaggio” in attesa del prossimo incontro previsto per il 22 ottobre e dedicato all’ecosostenibilità.