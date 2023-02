Il 10 febbraio torna la fiaccolata per i martiri delle Foibe

RIETI - Come ogni 10 febbraio dal 2018 a questa parte, Azione Studentesca e Gioventù Nazionale Rieti hanno organizzato una fiaccolata in ricordo dei martiri delle Foibe e delle vittime dell’esodo giuliano dalmata.

«Una manifestazione statica a Piazza Mazzini, dove non ci sarà alcun simbolo politico ma solo tricolori e bandiere dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia per tenere vivo il ricordo di quelle migliaia di persone che pagarono, in molti casi con la propria vita, la propria appartenenza al popolo italiano».

«Crediamo sia doveroso ogni anno ribadire che queste persone fanno parte della nostra storia, sono i nostri martiri e in quanto tale è necessario ricordarli – dichiara Alessandro Palomba, responsabile provinciale di Azione Studentesca – al contrario di chi per anni ha tentato di obliarli o relegarli a semplici macchiette del dopoguerra».