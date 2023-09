In tanti a Caira alla fiaccolata per ricordare Giulio D’Aliesio

Amici, parenti, conoscenti, istituzioni. In prima fila la presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo e il consigliere Fabio Vizzacchero. In tanti hanno voluto rendere ancora un omaggio a Giulio D’Aliesio, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita in moto lo scorso 12 settembre. La frazione di Caira, dove viveva, si è stretta nuovamente attorno alla famiglia: alle 20 la fiaccolata si è avviata dal Camposanto della frazione di Cassino per raggiungere via Luca Lancia, dove il ragazzo abitava e dalla quale era uscito lo scorso 11 settembre, senza farvi mai più ritorno. Giulio, lo ricordiamo, ha perso la vita dopo essere caduto in moto lungo i tornanti di Montecassino. L’autopsia che si è svolta nei giorni successivi ha stabilito che il 19enne è morto a causa di un trauma da schiacciamento. Alcuni video finiti all’attenzione degli inquirenti dimostrano che Giulio quella sera non era solo, al momento per la sua morte non risultano comunque indagati.