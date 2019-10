IL FESTIVAL

NOTTURNI DELLA CITTA'

RIETI - Il Teatro in luoghi insoliti in Sabina grazie al Festival dei Lupi Mannari. Una kermesse promossa dal Comune di Montopoli Sabina, attraverso il progetto della Regione “L’estate delle Meraviglie” che vuole promuovere alcuni luoghi particolari e suggestivi del Comune e delle sue frazioni. Anche per questa quinta edizione l’organizzazione fa capo al Teatro delle Condizioni Avverse mentre la direzione artistica è di Elisa Maurizi.Fin dalla sua nascita il Festival dei Lupi Mannari ha consentito di riscoprire luoghi meravigliosi e dimenticati dei Monti della Bassa Sabina, attraverso la valorizzazione di siti di interesse archeologico e naturalistico.In particolar modo verranno resi fruibili alcuni monumenti, come la Torre Ugonesca di Montopoli Sabina, attraverso lo spettacolo i Notturni della città del Teatro delle Condizioni Avverse, un percorso suggestivo riservato a quattro spettatori a sera. Oppure i Ruderi della villa Romana di Grottoni-Torrette del I secolo a.C. Nota col nome di Grottoni-Torrette (“grottoni” per le cisterne e “torrette” per quel che rimane della sostruzione atta a creare il terrazzamento sul quale si impiantava la villa, effettivamente somiglia, oggi, ad una torretta). Una delle più grandi cisterne romane della Sabina Tiberina in un luogo incantevole con una vista incredibile sul Soratte e sulla valle del Tevere, una delle ville più ricche e prestigiose. Che sarà il luogo suggestivo per lo spettacolo Miti d’acqua della Compagnia O’Thiasos TeatroNatura.Le frazioni verranno valorizzate attraverso la realizzazione di un laboratorio per bambini e ragazzi sui temi del riciclo e lo spettacolo di teatro di strada Il circo di fuoco dei Creme & Brulé presso l’anfiteatro di Pontesfondato immerso nel verde degli ulivi, e lo spettacolo itinerante e multidisciplinare nel centro storico di Bocchignano La vita è n’affacciata de fenestra con la regia di Lidia Di Girolamo.In caso di pioggia tutti gli eventi verranno svolti al chiuso, nei siti indicati.Per informazioni 329.9317192 www.condizioniavverse.orgIntanto questa sera e domani sera alle 20.45 si parte dalla Biblioteca Comunale Angelo Vassallo di Montopoli di Sabina in un percorso nell’ambito del progetto di Andrea Maurizi “Notturni della città” con Alessandro Blasioli. Si tratta di percorsi teatrali notturni e racconti di storie cittadine nei luoghi dove sono accadute: sono i viaggi - spettacoli notturni nella Bassa Sabina a cura del teatro delle Condizioni Avverse. Le storie della nostra città narrate in automobile, per quattro spettatori alla volta. Prenotazione obbligatoria al 329.9317192.Domenica mattina alle 11, inoltre a Grottoni – Torrette, O’Thiasos TeatroNatura presenta Miti d’acqua dalle Metamorfosi di Ovidio spettacolo di narrazione per voce viola e genius loci. Testo scritto e narrato da Sista Bramini con la musica per viola scritta e interpretata da Camilla Dell’Agnola. Al termine dello spettacolo un pranzo condiviso con ciò che spettatori porteranno da casa.