RIETI - Appuntamento venerdì 8 giugno, alle 21, al chiostro del Museo civico - sezione archeologica (via S. Anna 4), per lo spettacolo "Odissea", racconto musicale ispirato al poema omerico, a cura di Arteam Jobel Teatro. Lo comunicano gli assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Rieti.



L’iniziativa si inserisce negli eventi del Festival della Montagna, organizzato dai Comuni di Rieti (capofila), Cittaducale, Cantalice e Micigliano, realizzato attraverso l’ Accordo di programma Mibact-Regione Lazio per i progetti di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici.



Gli episodi del racconto omerico si intrecciano in una continua alternanza di ricordi armonici che dal passato epico si protendono fino all’universalità del contemporaneo. L’eroe Ulisse narra il suo viaggio alla ricerca di Itaca, offrendo al pubblico continui cambi di registri stilistici in una varietà di tecniche teatrali (teatro di narrazione, coro greco, etc.) alternati all’utilizzo del multimediale (videoproiezioni). Una corale di voci da cui emergono le figure di Ulisse e Penelope, osservate dal punto di vista di divinità parlanti che assistono immutabili e divertite all’interminabile lotta della sopravvivenza umana.



L’ingresso è gratuito (posti limitati) e per tutte le informazioni sulle attività del museo è possibile consultare il sito http://museo.comune.rieti.it/, le pagine Facebook "Museo Civico di Rieti" e "Festival della Montagna", oppure chiamare i numeri 0746/287280 e 0746/287456.



Lo spettacolo è in programma anche sabato 9 giugno alle 21 a Micigliano.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA