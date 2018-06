RIETI - Eventi finali del Festival della Montagna, la rassegna organizzata dai Comuni di Micigliano, Cantalice, Cittaducale e Rieti nell’ambito dei progetti di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici. Domani sera (29 giugno) alle 21 a Terminillo (Pian de’ Valli), Antonio Giuliani, attore, autore, regista e volto noto della televisione, porta in scena “Recital” uno spettacolo esilarante intorno ai vizi e alle virtù dell’essere italiani. Dai paradossi del rapporto di coppia alle nevrosi quotidiane. Un One Man Show che esalta le grandi doti recitative di uno tra i più importanti ed originali interpreti del panorama comico italiano. Sabato sera, sempre alle 21 nella stessa location sarà la volta di Paolo Belli e la sua Big Band. Musica travolgente, risate e un sound inconfondibile. Un artista Paolo Belli e il suo personalissimo sound riconosciuto sia in Italia che all’estero, con la sua Big Band, una tra le più affiatate ed eclettiche formazioni che la musica italiana possa vantare, e che lo accompagna da sempre in ogni esibizione live, dai concerti alle trasmissioni tv. Da Ballando con le stelle fino alla conduzione della maratona benefica Telethon. I brani in scaletta domani sera spaziano dai suoi più grandi successi fino agli omaggi ai maestri che ne hanno influenzato la carriera, tra i quali Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo Conte.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA