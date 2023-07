Domenica 16 Luglio 2023, 00:10

RIETI - ​È la domenica delle gare sul fiume Velino per la Festa del sole, con il culmine nell’edizione numero 53 del Palio della tinozza. Dopo le prove di ieri e le sfilate, nel pomeriggio, dalle 16.30, il via al programma della giornata clou della festa che vede la competizione tra i rioni cittadini.

Il programma. Si parte, come detto, alle 16.30, con il saluto del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e la benedizione dei concorrenti, quindi, alle 17, si passerà alla consueta lettura del bando e, poco dopo, l’atteso via alle gare.

Si partirà con quella della pertica e, a seguire, la gara di nuoto. Poi si passerà alla competizione tra le biciclette d’acqua, quindi a quella tra le barche fiumarole. Ultima gara, l’atteso Palio della tinozza, edizione numero 53.

La sfida. Il rione vincitore riceverà il gonfalone. A contenderselo sono otto rioni, quelli di Campoloniano, Porta Arringo, San Francesco, Villa Reatina, San Nicola, Borgo, Porta Cintia e Chiesa Nuova.

La giornata proseguirà, quindi, con la consegna del gonfalone al rione vincitore. Alle 22, lo spettacolo di Martufello e tutte le premiazioni, che si svolgeranno in piazza Cavour.

Una tradizione nata quasi per gioco che ha superato il traguardo del mezzo secolo di vita.