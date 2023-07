Festa del Sole: Porta Arringo ha vinto il Gonfalone, Onofri trionfa nel Palio della tinozza. Foto

RIETI - Mille emozioni hanno caratterizzato l'edizione 2023 della Festa del Sole: il palio della tinozza se lo aggiudica Simone Onofri, mentre il Gonfalone va a Porta Arringo.

Dopo le prove e la coloratissima sfilata del sabato vinta da Chiesa Nuova, si è partiti nel primo pomeriggio di oggi: prima gara sulla pertica, a schivare ed assestare colpi ben piazzati. Alla fine la spunta il rione Porta Arringo con Davide Fasciolo. La gara di nuoto che torna dopo undici anni non porta punti ed è appannaggio del Rione Borgo, che vince grazie alla prestazione di Matteo Pelagalli Figorilli, mentre è Luca Colantoni di Porta Arringo il più bravo a pedalare sulla bicicletta d'acqua. I più bravi a colpi di remi sono due certezze: gli habitué Gianluca e Bruno Grillo vincono infatti la gara delle barche fiumarole per Porta Arringo. E a ridosso dell'ora di cena il fiume si popola per assistere alla gara più attesa, quella delle tinozze: a vincere il Palio è stato per il secondo anno consecutivo Simone Onofri, che ha portato in trionfo i colori gialloazzurri del quartiere Campoloniano. Ma punteggio alla mano, la Festa del Sole la vince Porta Arringo, che si aggiudica il gonfalone realizzato da Sara Buccioni - figlia del patron Renato - raffigurante una delle primissime gare di tinozza sul Velino, datata 1969.