RIETI - Oggi, martedì 10 aprile, la Polizia di Stato celebrerà in tutte le province italiane la Festa della Polizia, commemorando il 166° Anniversario della Fondazione. La manifestazione a Rieti avrà luogo nella Chiesa di San Domenico, in Piazza Beata Colomba, dalle 11.

All'esterno della chiesa i cittadini potranno ammirare alcuni veicoli della Polizia di Stato, anche di interesse storico, appositamente fatti intervenire dal Museo Storico della Polizia di Stato di Roma, e visitare gli stand della Polizia Stradale e del Gabinetto provinciale di polizia Scientifica che illustrerà ai visitatori le moderne tecnologie di investigazione.



Nel corso della cerimonia, alla presenza delle massime autorità provinciali civili, militari, politiche e religiose, si terrà la premiazione dei dipendenti della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

Inoltre, a conclusione del percorso di Educazione alla legalità promosso dalla Questura di Rieti in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rieti, il Questore di Rieti, Antonio Mannoni, premierà gli studenti delle classi 5^ della Scuola Primaria di Poggio Moiano vincitori, a livello provinciale, del concorso dal titolo: PretenDiamo Legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa, indetto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca finalizzato a sensibilizzare gli studenti sul rispetto della legalità e delle regole della civile convivenza.



Durante la cerimonia, il Maestro reatino Paolo Paniconi eseguirà alcuni brani musicali con l'organo monumentale Dom Bedos-Roubo accompagnando il canto del soprano Lucia Casagrande Raffi, mentre la manifestazione si concluderà con l'Inno nazionale eseguito dagli studenti del Liceo Musicale Elena Principessa di Napoli di Rieti.



Alle ore 9.30 precedenti, il Questore di Rieti renderà gli onori ai Caduti della Polizia deponendo, presso la stele posizionata all'interno del Cimitero Comunale di Rieti, una corona di alloro, alla presenza di rappresentanze della Polizia di Stato e della Sezione di Rieti Filippo Palieri dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

L'invito a partecipare da parte del Questore è rivolto a tutta la cittadinanza.

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA