La Polizia di Viterbo ha festeggiato il 167' anniversario. «Noi ci siamo»

Celebrato, presso l'Auditorium dell'Università della Tuscia, il 167' anniversario della fondazione della Polizia di Stato il cui tema, anche quest'anno, era: Esserci sempre". La cerimonia è stata aperta dala coro dei bambini dell'associazione Juppiter con la canzone "Esseri umani" di Marco Mengoni che, impegnato in un pour europeo, ha anche inviato un videomessaggio augurale alla Polizia di Viterbo.

E' poi seguito l'intervento del questore Massimo Macera che dopo aver rivolto il saluto alle autorità presenti ha parlato dell'importante ruolo della Polizia di Stato sul territorio. In sala, con tanto di fascia tricolore, una folta rappresentanza dei sindaci della Tuscia.

Il Prefetto Giovanni Bruno, il Procuratore della Repubblica, Paolo Auriemma e lo stesso Questore hanno premiato i funzionari e gli agenti della polizia che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

L'ELENCO DEI PREMIATI

Encomio solenne al dottor Daniele Manganaro (Commissariato Tarquinia);

Encomio al sovrintendente Massimo Eutizi (Polfer);

Lode (Ufficio Sanitario) : dottor Pier Luigi Farina e Sovrintendente Annalisa Panella;

L ode (Squadra Mobile) : Vice questore Fabio Zampaglione, Sostituto Marco Buttinelli, Roberto Fortunati e Pietro Lucchetti;

Lode (Comm.to Tarquinia) : Vice questore Daniele Manganaro;

Lode (Digos) : dottor Fabio Zampaglione;

Lode (Squadra Mobile) : Ispettore Giovanni Saperdi, Ispettore Pietro Sebastiani; Sovrintendente Renato Paoletti e Sovrintendente Paola Riegel;

Upgsp (Sala Operativa) : Assistente Gerardo Ciccone;

Lode (Comm.to Tarquinia) : Sovrintendente Giuseppe De Santis, Assistente Piero Nardi e Assistente Stefano Furietti

Lode (Comm.to Tarquinia) : Assistente Daniele Farnetti;

Premi in denaro (Upgsp) : Ass.te Franco Franchi; Ass.te Fabioi Colonnelli; Ass.te Fabrizio Di Giuseppe, Ass.te Luigi Tonnicchi.

IL BILANCIO

Si è registrato un calo sull'indice complessivo dei reati dal 9.508 nel 2017 a 9.111 nel 2018. Nel corso degli ultimi dodici mesi gli agenti della questura hanno arrestato 139 persone e denunciate all'autorità giudiziaria 772 oltre a numerosi avvisi orali (67), fogli di via (21), Daspo sportivo (13) e Daspo urbano (2). Sono stati sequestrati complessivamente oltre 7, 600 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, cocaina, eroina e metadone.

Per quel che concerne il controllo del territorio alla centrale del 113 sono arrivate ben 25 mila e 651 chiamate; effettuati 11 mila e 125 interventi e controllate circa 20 mila tra persone e autoveicoli.

La polizia amministrativa ha controllato 49 esercizi pubblici, provveduto alla chiusura a tempo di 6, rilasciato 2.176 licenze provvedendo anche alla revoca, sospensione e ritiro di 127 armi.

2.524 le pattuglie di vigilanza della Polizia Stradale rilevando 6.523 infrazioni al codice della strada, ritirato 133 patenti di guiida, 116 carte di circolazione e rilevato 199 incidenti stradali.

Intenso il lavoro degli agenti della Polizia Postale che hanno trattato 8 casi di cyber bullismo e lavorato su 26 casi di phishing, 82 forti d'identità, 110 attacchi informatici, 420 clonazioni, 370 truffe online ed altrettante estorsioni online.

La Polfer ha invece effettuato 2.366 pattuglie in stazione, 768 in treno e 423 lungo la linea ferroviaria.

