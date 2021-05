7 Maggio 2021

di Samuele Annibaldi

(Lettura 1 minuto)







RIETI - Da ieri è aperta la piattaforma per effettuare le prime prenotazioni del vaccino antiCovid nelle farmacie del Lazio. Lo ha annunciato la Regione e lo ha confermato Federfarma Roma: la partenza delle somministrazioni è prevista per lunedì 24 maggio. Arriveranno circa 100 vaccini a settimana per ogni farmacia che aderirà alla campagna vaccinale (nel Reatino sono diverse, dalle tre di Passo Corese a Castelnuovo di Farfa fino a Rieti).

Verrà consegnato il vaccino monodose Johnson&Johnson. Ogni cittadino potrà entrare sul sito di prenotazione della Regione e scegliere, tramite una mappa, la farmacia di suo gradimento.

«L’accordo tra ministero della Salute e Federfarma - ha spiegato Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma - prevede che il vaccino possa essere inoculato direttamente dal farmacista.