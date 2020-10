Coronavirus: papà di un'alunna dell'infanzia di Talocci positivo. Famiglie libere di mandare i bambini a scuola o meno

RIETI - Il papà di un’alunna della scuola dell’infanzia di Talocci positivo al Covid-19. La bambina, che frequenta una delle due classi del plesso, è assente da venerdì scorso e non presenta alcun sintomo. I genitori hanno informato le famiglie tramite la chat in cui sono presenti mamme e papà dei piccoli, oltre ad aver avvertito, come hanno scritto nel messaggio, Asl e scuola.

La preside dell’istituto comprensivo di Fara Sabina, Ileana Tozzi, contattata intorno alle ore 20 ancora non aveva ancora ricevuto la comunicazione ufficiale. Nella tarda serata, situazione più chiara. Ricevuta da poco la comunicazione ufficiale e attivato il protocollo Covid, la preside Ileana Tozzi fornisce indicazioni dettagliate. "Dal momento che la bambina (assente da venerdì) sta bene - comunica la preside - la Asl non prescrive provvedimenti né per le maestre, né per gli alunni. Se i genitori hanno timori, liberi di tenere i bambini a casa, ma non è necessario né richiesto. Mi sento di ribadire con forza la necessità di informare in maniera tempestiva la scuola così da permetterci di agire e di attivare tutti i protocolli che è nostro dovere attuare nell’interesse collettivo, senza che si generi confusione e allarmismo”.

