RIETI - L’iniziativa Destinazione Family Friendly 2020, promossa da Vrbo - l’esperto di case per le vacanze in famiglia – vede tra le candidate Fara Sabina che da oggi e fino al 26 giugno potrà essere votata come miglior destinazione di campagna italiana per famiglie del 2020, cliccando al link: www.vrbo.com/it-it/info/destinazione-family-friendly-2020



«Fara Sabina è stata scelta per questa prima edizione del Destinazione Family Friendly tra le sei destinazioni di campagna da votare scelte attraverso un sondaggio di oltre 500 famiglie residenti in Italia, soddisfacendo sei caratteristiche specifiche che le famiglie italiane considerano fondamentali nella scelta della destinazione della propria vacanza».

«Fara Sabina, infatti è stata selezionata per questa votazione come una delle destinazioni di campagna ideali per una vacanza con i bambini non solo per la natura che la circonda ma anche per il contesto architettonico e storico e i servizi che offre. Da visitare assolutamente insieme ai bambini l’Abbazia di Santa Maria di Farfa e il caratteristico borgo vicino, con una bella passeggiata tra antiche botteghe e negozi di artigiani. Tutto contribuisce a rendere l’offerta del luogo ancora più completa e ideale per il target famiglie».





Ultimo aggiornamento: 12:58

