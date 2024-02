Allenamento condiviso e workshop sull'alleanza educativa: l'Evolution Programme fa tappa in Sabina. Foto

RIETI - Una tappa del programma targato Figc e promosso dall’Area di Sviluppo Territoriale, rivolto ai bambini della categoria Pulcini delle società aderenti all’iniziativa, sbarca in Sabina: sabato scorso a scendere in campo sono stati, oltre ai padroni di casa della Real Sabina, anche Poggio Moiano, Passo Corese ed Accademia Calcio Sabina, che hanno sostenuto un allenamento tecnico condiviso, con briefing iniziale e debriefing finale.

Il tutto finalizzato non solo al miglioramento tecnico dei piccoli calciatori, ma soprattutto alla trasmissione di sani principi alla base dello sport ed in particolare del calcio.

Grande interesse anche per il workshop rivolto ai genitori e svolto contestualmente all’allenamento condiviso, parentesi significativa con cui la dott.ssa Martina Delle Cese ha sottolineato l’importanza dell’alleanza educativa nell’ambito dello sport giovanile.

«Abbiamo portato i temi principali dell’Evolution Programme, cioè l’importanza di far giocare i bambini in un clima sereno, fare più gioco e meno esercizi ed includere tutti nelle attività: è sempre fondamentale giocare a calcio con gli altri e non contro gli altri. – sottolinea il responsabile tecnico Andrea Quirini – Un ringraziamento va a tutte le società partecipanti, al presidente della Real Sabina Mario Angelelli per aver messo a disposizione il campo e ai tecnici Luca Salvi, Mario Nobili Gabriele Buongermino, Alessandro Biscetti».

Successo, dunque, per una delle tappe dell’Evolution Programme che nei prossimi mesi continuerà a coinvolgere le altre società giovanili aderenti del territorio reatino, attraverso l’impegno dei tecnici dell’Area di Sviluppo Territoriale inclusa nella Figc. «Si ringraziano infine il Coordinatore del settore giovanile scolastico del Lazio Pietro Martella e il Responsabile Tecnico Regionale Massimo Mapelli per il supporto», concludono gli organizzatori.