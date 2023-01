Esplode stufa a gas in un appartamento: paura, illesi gli occupanti

RIETI - Momenti di paura e terrore nella scorsa serata a Contigliano per un’improvvisa esplosione all’interno di un appartamento dove, al momento dello scoppio, erano presenti delle persone. Scoppio e fiamme si sarebbero originate da una stufa alimentata a gas forse a causa di un malfunzionamento o un guasto meccanico. Un incidente che ha portato in via Terria carabinieri, vigili del fuoco e 118. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le persone all’interno né criticità alla struttura dell’edificio a parte lievi danneggiamenti nelle adiacenze della stufa.