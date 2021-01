Apertura diga e piana allagata, Erg: «Maltempo straordinario, abbiamo sempre rispettato le regole»

RIETI - Erg, in qualità di gestore della diga del Turano, ha diramato una nota in merito agli eventi di piena riguardanti l'invaso reatino.

«A partire dalla prima metà dello scorso dicembre e nel mese di gennaio si stanno verificando nella Regione Lazio e in particolare nella Provincia di Rieti, in stretta sequenza, straordinarie condizioni di maltempo ed eventi di piena del tutto eccezionali per frequenza e volumi di acqua interessati - si legge nella nota - Erg, in qualità di gestore della Diga del Turano, informa che nel corso dei suddetti eventi ha sempre operato nel massimo rispetto dei Disciplinari di Concessione, del Foglio di Condizioni di Esercizio e Manutenzione, e dei Documenti di Protezione Civile. L’azienda altresì ha condotto una costante concertazione con la Direzione Dighe, la Prefettura e la Protezione Civile, contemperando la massima cautela nel contrastare sia il rischio diga, sia il rischio idraulico dell’alveo a valle».

