Eos Ritmica vince il concorso coreografico Opes Gym 2023, bella prova delle 15 ginnaste

RIETI - Si è svolto domenica 19 marzo il Concorso coreografico Opes Gym 2023. La Eos Ritmica si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Trofeo assoluto per miglior coreografia 2023 con la coreografia che si intitola “Apri le tue ali” creata dalla prof.ssa Tatiana Sinogheikina, tecnico federale Fgi.

La coreografia d’insieme è stata eseguita in modo impeccabile da 15 ginnaste allieve e junior: Marta Paris, Giorgia Felicioni, Ambra Casanica, Caterina de Paola, Ludovica Perugino, Anna Pastore, MariaSofia Corallo, Aurora Londei, Sofia Boncompagni, Letizia Di Battista, Noemi Mostarda, Aurora Barbacariù,Martina Tosoni,Sofia Di Pietro e la piccola Chiara Curini di soli 7 anni.

Numerose associazioni sportivi e le scuole di danza hanno preso parte di questo evento organizzato dal Comitato Opes Umbria che si svolge una volta all’anno a Corciano (Pg) . Diverse categorie e stili di danza e ginnastica hanno fatto sì che questa manifestazione annuale si svolge in un clima di festa per tutti i partecipanti e il pubblico presente al Palazzetto dello Sport di San Mariano.

«Complimenti alle ginnaste della Eos per una vittoria al concorso e un ringraziamento alle tecniche Gaia Papo’, Giada Cociccioni per la collaborazione e ai genitori delle ginnaste per aver accompagnato le ragazze in questa trasferta vincente».