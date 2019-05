RIETI - Seggi aperti oggi nel Reatino dalle 7 alle 23 per le elezioni del Parlamento Europeo e, in 48 Comuni, anche per le Amministrative, per scegliere sindaco e consiglieri comunali.

Ecco tutti i candidati sindaco e consiglieri bei 48 Comuni.

Nella foto, invece, i candidati nella Circoscrizione Centro - quella che comprende la Provincia di Rieti - per le Europee.



Tutti i candidati alle elezioni Comunali di oggi nei 48 Comuni interessati:

ACCUMOLI

Lista: Insieme per Accumoli

Candidato sindaco: Franca D'Angeli in Pica

Candidati consiglieri:

Stefano Petrucci

Antonio Valentini

Gabriella Del Marro

Dante Di Giammarino

Abramo Lalli

Jason Baldassarri

Benedetto Guerrini

Roberto Adduci

Corrado Volpetti

Patrizia D'Annunzio

Lista: Obiettivo Comune

Candidato sindaco: Francesco Anselmo Nigro

Candidati consiglieri:

Paola Calcioli

Pasquale Conti

Mario De Santis

Francesco Ferretti

Gianluca Luongo

Domenico Nobile

Davide Rendina

Pietro Roselli

Paola Torrone

Laura Tosti





AMATRICE

Lista: Ricostruiamo Insieme

Candidato sindaco: Antonio Fontanella

Candidati consiglieri:

Luigi Nardi

Giambattista Paganelli

Alberto Valeri

Alessandro Di Marco

Enrico Maria Marini

Piergiuseppe Monteforte

Roberto Guerra

Alessio Serafini

Federico Capriotti

Stefano Pompei.

Lista: Per Amatrice e le sue Frazioni, Palombini Sindaco

Candidato sindaco: Filippo Palombini

Candidati consiglieri:

Sabina Saviani

Marta Capanna

Francesca Mileto

Emma Solipaca

Roberto Serafini

Giorgio Cortellesi

Alessio Di Fabio

Giovanni Leonetti

Roberto Guerra detto «Bibbi»

Luca Poli



CANTALICE

Lista: Uniti per Cantalice

Candidato sindaco: Silvia Boccini

Candidati consiglieri:

Sergio Patacchiola

Lorella Tavani

Alvaro Patacchiola

Domenico Serva

Isabella D’Attilia

Paride Ferri

Alessandro Beccarini

Chiara Innocenzi

Claudio Baldini

Marco Dionisi

Lista: Cantalice nel cuore

Candidato sindaco: Guido Carlucci

Candidati consiglieri:

Paolo Dionisi

Anna Patacchiola

Claudio Miccadei

Carlo Rossi

Claudia Salusest

Romina Patacchiola

Maurizio Pastorelli

Massimo D'Alfonsi

CANTALUPO IN SABINA

Lista: Insieme per il futuro

Candidato sindaco: Paolo Rinalduzzi

Candidati consiglieri:

Pierluigi Di Carlo

Laura Egidi

Umberto Fabrizi

Massimo Boccolucci

Giada Cirone

Arianna Ceccarelli

Marco D’Ovidio

Marco Marzoli

Bruno Mercuri

Eleonora Farneti

CASPERIA

Lista: Casperia nel cuore

Candidato sindaco: Alessando Colalelli

Candidati consiglieri:

Maria Rosaria Bartoli

Simone Battella

Simone Sileri

Carlo Bianchi

Federico Colalelli

Giuseppe Granata

Massimo Marri

Mariano Perilli

Sergio Ranaldi

Bruno Toscano

Lista: SìAmo Casperia

Candidato sindaco: Marco Cossu

Candidati consiglieri:

Lorenzo Capanna

Daniele Cocchi

Lorenzo Colalelli

Francesco Colletti

Alessandro De Angelis Coccanari

Claudio De Dominicis

Roberta Gennari

Walter Giardino

Stefano Petrocchi

Laura Serena



Lista: Casperia Bene Comune

Candidato sindaco: Giancarlo Sileri

Candidati consiglieri:

Maurizio Angelelli

Luca Marmiroli

Maria Francesca Gennari

Francesco Petruccioli

Ettore Polverini

Marcello Ranieri

Luca Savini

Arabella Valdieri

Biagio Tranquilli (detto Gianni)

Henry John Maltass Madge (detto Jonny)

CASTEL DI TORA

Lista: Insieme per Castel di Tora

Candidato sindaco: Cesarina D’Alessandro

Candidati consiglieri:

Simona Cardella

Fabrizio Cinti

Luca Federici

Manuela Grassetti

Massimo Lauricella

Alessandra Meloni

Alessio Novelli

Luigino Rossi

Liana Silvetti

Matteo Simeoni

Lista: Unione e progresso per Castel di Tora

Candidato sindaco: Angela Boncompagni

Candidati consiglieri:

Simona D’Ammando

Santino D’Artibale

Mario Federici

Elena Gentili

Giulio Giardi

Giovanni Orsini

Fabrizio Rossi

Rossano Silvetti

Lista: L’altra Italia

Candidato sindaco: Giuseppe Fasano

Candidati consiglieri:

Annna Rita Toma

Anna Rita Chiffi

Francesco Moscatello

Maria Coletta

Giuseppe Martano

Luce Antonia Rizzo

Anna Teresa Calalera

Addolorata De Nuzzo

Vincenzo Napoli

Marta Negro



CASTEL SANT'ANGELO

Lista: Uniti per Castel Sant'Angelo

Candidato sindaco: Luigi Taddei

Candidati consiglieri:

Sandro Pirri

Stefania Iachettini

Massimo Boccacci

Regina Conti

Emanuele Giovinale

Mauro Lucarelli

Gianluca Pacitti

Alessia Ricotti

Mauro Saulli

Giuliano Tarquini

COLLE DI TORA

Lista: Noi con voi

Candidato sindaco: Beniamino Pandolfi

Candidati consiglieri:

Maria Teresa Giuliani

Nazareno De Santis

Pino Pandolfi

Maria Testa

Bruna Silvestri

Mauro Quattrocchi

Luciano Loreti

Luca Pandolfi

Veronica Mostarda

Dino Pandolfi

Lista: Ripartiamo dal futuro

Candidato sindaco: Toselli Silvestri

Candidati consiglieri:

Valeria Federici

Marco Di Benedetti

Gianluca Pientini

Antonio Silvestri

Andrea Antonelli

Giovanni Villani

Marco Loreti

Paolo Teodori

Tiziano Gani

Claudio Pandolfi

COLLEGIOVE

Lista: Per Collegiove

Candidato sindaco: Domenico Manzocchi

Candidati consiglieri:

Pierina Vicari

Massimo Petroni

Domenico Petrucci

Pietro Petroni

Giuseppe Ascani

Rosanna Flamini

Mariano Di Pietri

Angelo Di Pietri

Angelo Romani

Filippo Mannucci

Lista: Collegiove Futuro Piazza Pulita

Candidato sindaco: Mauro Urbani

Candidati consiglieri:

Elisa Alessandrini

Daniele Cerbella

Oreste Cimini

Edoardo Fabiani

Giuseppe Petroni

Mario Scrocca

Venturino Simeoni





COLLEVECCHIO

Lista: Agorà

Candidato sindaco: Federico Vittori

Candidati consiglieri:

Giorgio Ciceroni

Federico Raboani

Simone Todini

Enzo Pulimanti

Francesca Gemma

Massimo Iacopini

Gianni Giorgi

Giacomo Petrucci

Samantha De Angelis

Danilo Cicero

Lista: Siamo Collevecchio

Candidato sindaco: Angelo Baiocco

Candidati consiglieri:

Giovanni Angelini

Danilo Benedetti

Giordano Piccarozzi

Luciano Stella

Sara Zucchetti

Damiano Pastorelli

Moreno Scucchia

Simone Rizzello

Daniela Pacci

Samuele Pulimanti

Lista: Collevecchio rinasce

Candidato sindaco: Simone Angelici

Candidati consiglieri:

Simone Binamici

Antonio Merlini

Maria Cristina Loreti

Laura Serra

Vanessa Galvani

Luca Grimani

Emanuele Angelucci

Iliana Pinardi





COLLI SUL VELINO

Lista: Amministriamo Insieme

Candidato sindaco: Alberto Micanti

Candidati consiglieri:

Libero Fattori

Ubaldo Formichetti

Giulia Locci

Giulia Malatesta

Migliorina Montani in Petrucci

Angelo Mugnos

Chiara Palenga

Francesco Panucci

Marco Siviero

Valeriano Valeriani

Lista: Uniti per Colli

Candidato sindaco: Sandro Isidori

Candidati consiglieri:

Luca Ruggeri

Andrea Di Marco

Irene Formichetti

Damiano Marcucci

Gualtiero Ruocco

Mario Reitano

Alessia Alessia Marchetti

Lista: L'Altra Italia

Candidato sindaco: Damiana Magagnino

Candidati consiglieri:

Carmelina Cotardo

Anna Pedone

Niceta Camassa

Francesco Fuso

Vincenzo Rosafio

Romeo Cartelli

Giuseppe Guarino

Cosimo Piccino

Rosanna Casto

Vincenza Macagnino

CONCERVIANO

Lista: Tre Spighe

Candidato sindaco: Pierluigi Buzzi

Candidati consiglieri:

Nello detto Italo De Santis

Andrea Fornara

Sabatino Rossi

Marcello Chiarinelli

Santino De Santis

Olimpia Palmieri

Marta Paolucci

Matteo Zanelli

Lista: Rinascita

Candidato sindaco: Melania Rossi

Candidati consiglieri:

Cristina Perotti

Franco Domenico Rossi

Maura Camilli

Gianmarco Rossi

Mariano Dante

Cristina Giampietri

Paola Ferroni

CONFIGNI



Lista: Uniti per il futuro

Candidato sindaco: Angelandrea Angelici

Candidati consiglieri:

Gabriella Leonardi

Gianni Romani

Graziella Martelli

Germana Agostini

Moreno Ceccarelli

Moreno Martelli

Roberto Perfetti

Emanuela Martelli

Pasquale Borrega

Gianni Fidenzi

Lista: In Comune

Candidato sindaco: Luciano Leonardi

Candidati consiglieri:

Renzo Accorroni

Alessandra Angelici

Mauro Angelici

Alessandro Baldassari

Daniele Cesari

Elisa Fidenzi

Moreno Martelli

Monica Pierini

Michele Sidori

Cristina Volpi



CONTIGLIANO

Lista: Con Paolo Lancia sindaco

Candidato sindaco: Paolo Lancia

Candidati consiglieri:

Angelo Toni

Valentina D'Ovidio

Diego Fabi

Claudio Frattali

Alessia Iachetti

Maria Lucilla Malfatti

Antonio Martellucci

Carlo Nobili

Silverio Renzi

Simone Salustri

Roberto Spoletini

Enrico Stazi

Lista: Energie per Contigliano

Candidato sindaco: Francesca Garbini

Candidati consiglieri:

Danilo Renzi

Daniela Malfatti in Grillotti

Luigi Chiani

Federica Peschi

Antonio Laurenzi

Debora Rossi in Grillo

Massimo Muratori

Arianna Brunelli

Claudio Aleandri

Fiorella Muratori in Marianantoni

Christian Di Lorenzo

Elena Grassi

COTTANELLO

Lista: Insieme per Cottanello

Candidato sindaco: Franco Piersanti

Candidati consiglieri:

Luigi Bruni

Cataldino Fantozzi

Giorgio Liberati

Massimo Marini

Claudia Perazzola

Alessandro Pezza

Massimo Picchi

Marco Spognetta

Federico Tascioni

Alessandro Volpi





FORANO

Lista: Progresso condiviso e partecipazione

Candidato sindaco: Marco Cortella

Candidati consiglieri:

Emanuele Di Filippo

Mattia Di Rocco

Gian Luca Farina

Riccardo Liberati

Nicodemo Giuseppe Migliano

Celeste Pozzi

Arianna Renzetti

Bernardetta Rossetti

Maurizio Tetto

Marina Vitolo





FRASSO SABINO

Lista: Fontana

Candidato sindaco: Quirino Bonaventura

Candidati consiglieri:

Matteo Benedetti

Domenico D’Annibale

Giada Franceschi

Luigino Guidi

Laura Ippoliti

Matteo Ippoliti

Gianluca Statuti

Luigina Stocchi

Edoardo Zita

Lista: Scelgo Frasso

Candidato sindaco: Fabrizio Leoni

Candidati consiglieri:

Tullio Villani

Diego Angeloni

Alessandro D’Annibale

Elisa Fabi

Federica Fornara

Moira Paolocci

Giorgio Rosati

Antonio Sciamanna

GRECCIO

Lista: Insieme per Greccio

Candidato sindaco: Antonio Rosati

Candidati consiglieri:

Alberto Bernabucci

Mirko Cortopassi

Marco Di Paolosanti

Federico Giovannelli

Simone Miccadei

Vanessa Micheli

Gaetano Guido Pizzuti

Giuliana Rocci

Andrea Tarani

Matteo Zagaglioni

Lista: Greccio in cammino

Candidato sindaco: Emiliano Fabi

Candidati consiglieri:

Michele Caffarelli

Aurora Caprioli

Eugenio Ceccarelli

Alessio Ciferri

Fabiola Ciferri

Federico Fiocco

Simonetta Francucci

Veronica Galloni

Fiorenzo Marchetti

Maria Isabella Orsini

LABRO



Lista: Tutti per Labro

Candidato sindaco: Irene Urbani

Candidati consiglieri:

Roberto Spoletini

Gianfranco Artami

Alessandro Giachetti

Alessandro Pileri

Michela Curini

Maurizio Blasi

Luca Difilippi

Federico Montani

Chiara Dionisi

Victor Speziale

Lista: L’Altra Italia

Candidato sindaco: Donatello Tamborrini

Candidati consiglieri:

Giuliana Magagnino

Vincenzo Gnoni

Corinne Russo

Pasquale Gnoni

Vittorio Corso

Sonia Greco

Angela Cartelli

Antonio Ciardo

Maria Tartaglione

Luciano Pantaleo Garrapa

LEONESSA

Lista: Uniti per Leonessa

Candidato sindaco: Vito Paciucci

Candidati consiglieri:

Caterina Alesse

Gabriella Battilocchi Paiella

Damiano Boccanera

Damiano Brunella

Daniela Climinti

Italo Forconi

Elvira Magrelli

Emanuela Paciucci

Silvana Pasquali

Alessandro Vanni

Lista: Leonessa di tutti

Candidato sindaco: Gianluca Gizzi

Candidati consiglieri:

Simone Adone

Maria Rita Casula

Massimo Chiaretti

Valerio Falconi

Gianluca Fossatelli

Giovanni Gizzi

Tommaso Natalucci

Federico Pasqualucci

Eva Rauco

Antonio Zelli

LONGONE SABINO

Lista: Insieme per

Candidato sindaco: Mauro Novelli

Candidati consiglieri:

Anna Francesca Camagna

Antonio Conforzi

Ivano De Santis

Elisa Di Gregori

Damiano Falcetti

Valerie Louis-François

Santino Pezzotti

Valentina Pezzotti

Antonio Puliti

Luca Rampazzi

Lista: Torre con orologio

Candidato sindaco: Pietro Cammarano

Candidati consiglieri:

Maria Grazia Proietti

Valentino D'Angeli

Angelo Pezzotti

Agostino Civica

Catia Novelli

Francesco Coletti

Stefano Vari

Guido Donati

Giuseppe D'Ilario

Marco De Angelis

Lista: Comunità unite

Candidato sindaco: Ennio Pezzotti

Candidati consiglieri:

Giulio Carillo

Giannina Piccinini

Tiziana D'Ilario

Fabrizio Pezzotti

Antonio Mariannantoni Napoleoni

Simone Bocchi

Osvaldo Pezzotti

MAGLIANO SABINA

Lista: Magliano Futura Insieme

Candidato sindaco: Giulio Falcetta

Candidati consiglieri:

Eleonora Berni

Carla Camerlengo

Claudia Cingolani

Antonio De Angelis

Emanuele Eroli

Domenico Gatti

Leonardo Maria Giannini

Emanuele Magnifica

Antonio Proietti

Antonello Ruggeri

Francesco Toni

Giacomo Urbanetti

Lista: Lega Salvini Lazio

Candidato sindaco: Riccardo Corsetto

Candidati consiglieri:

Gianni Montini

Mattia Carfora

Giorgia Pavan

Massimo Orsini

Marco Stentella

Daniela Baiocco

Alessandra Bufalo

Marina Malafoglia

Alessandro Senziola

MICIGLIANO

Lista: Per Micigliano

Candidato sindaco: Emiliano Salvati

Candidati consiglieri:

Mauro Di Biagio

Fabio Lupi

Gianluca Cascioli

Domenico Celli

Francesco Nasponi

Maurizio Gennaro Celli

Silvia Confalone

Simone Tega

Simone Silviotti

Alessio Cianchetti

Lista: Micigliano al Terminillo

Candidato sindaco: Giuseppe Celli

Candidati consiglieri:

Sandro Orfei

Antonio Cavalli

Maria Catia Aquavina

Giovanni D'Angeli

Cesare Foffi

Luciano Tega

Franco Rosati

Teresa Rosa

Umberto Celli

Luca D'Orazi

Lista: L'Altra Italia

Candidato sindaco: Giuseppe Longino D'Aprile

Candidati consiglieri:

Vincenzo Miggiano

Giovanni D'Aprile

Giuseppe Daniele

Giuseppe Leone

Antonio Sedile

Marco Stefanazzi

Antonio Adamo

Luigi Bruno

MOMPEO

Lista: Vivi Mompeo

Candidato sindaco: Michela Cortegiani

Candidati consiglieri:

Sabrina Bernardinetti

Alessio Collepiccolo

Domenico De Angelis

Maria Angela Fala'

Franco Fiori

Massimiliano Forniti

Ettore Furia

Enrico Massari

Oreste Siciliani

Antonello Tosoni

Lista: Mompeo insieme verso il futuro

Candidato sindaco: Fabrizio Marcocci

Candidati consiglieri:

Roberta Duranti

Paolo Lucentini

Alessandro Alebardi

Pierduilio Cocuccioni

Emanuele Roncara

Lorenzo Lipparini

Matteo Cocchi

Alessandra Duranti

Lista: Per tutti

Candidato sindaco: Francesco Spognardi

Candidati consiglieri:

Ettore Grillotti

Mirko Gentili

Duilio Di Berardino

Giampiero Caramignoli

Emanuele Colaiuda

Fabio Primi

Piero Piergiovanni

MONTASOLA



Lista: Futuro & Tradizione per Montasola

Candidato sindaco Vincenzo Leti

Candidati consiglieri:

Sofia Fiorentina

Veronica Giani Contini

Maria Teresa Stracchi

Mirko Canali

Angelo Colletti

Cesare Cavanna

Maurizio Onelli

Emiliano Mosa

Andrea Placidi

Fabio Quintili

MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Lista: Tra la gente

Candidato sindaco: Salvatore Mei

Candidati consiglieri:

Claudio Autizi

Emiliano Bianchi

Stefano Capparella

Pietro Cianfa

Pamela Felicioni

Paolo Galassetti

Francesca Padrone

Maurizio Palmerini

Alessandro Trecci

Lista: Noi sindaco per Monte San Giovanni

Candidato sindaco: Francesco Santoni

Candidati consiglieri:

Lorenzo Angeletti

Gianluca Campanelli

Alessandro Cinquegrana

Simona Galassetti

Enisio Mei

Eleonora Miotti

Alberto Nobili

Mauro Panella

Dino Tomassi

Lista: Pace e bene

Candidato sindaco: Renato Avicenna

Candidati consiglieri:

Andrea Capparella

Adriano Mei

Gianfranco Mei

Silvano Puccianti

Alessandro Ratini

Enzo Tomassi

Sestilio Valentini

MONTOPOLI DI SABINA

Lista: Noi per Montopoli con Bucci sindaco

Candidato sindaco: Silvio Bucci

Candidati consiglieri:

Valerio Giannini

Mario Binnella

Stefano Biscetti

Francesco Calvani

Flavio Del Bufalo

Piera Di Angelo

Ledda Milena

Mauro Pugliesi

Giorgio Pujia

Luciano Sassara

Valerio Scipioni

Veronica Sinibaldi

Lista: Avanti Montopoli

Candidato sindaco: Andrea Fiori

Candidati consiglieri:

Daniele Aureli

Emanuele Ceccarelli

Tiziana Concina

Martina Domeniconi

Massimiliano Fabi

Chiara Fiori

Raffaella Lafragola

Stefano Petroni

Nino Romano

Elena Santini

Elisabetta Stefanucci

Massimo Talvecchia

Lista Movimento 5 Stelle Montopoli di Sabina

Candidato sindaco: Eleonora Maria Fabi

Candidati consiglieri:

Mirko Abbatelli

Saverio Ammiraglia

Despina Ciuncanu

Roberto De Gregori

Giulia Gaetani

Marco Nescatelli

Luca Pitorri

Alessandro Rossetti

Valter Silvestrini

Alessandra Stefanucci

Martina Thau

MORRO REATINO

Lista: Una spiga Insieme per Morro

Candidato sindaco: Emanuela Papadia

Candidati consiglieri:

Leonardo Amici

Simone Blasi

Raffaele Poiani

Fausto Procoli

Federico Rocco

Dino Rossi

Marta Salerno

Manuel Tamburrini

Riccardo Tamburrini

Vincenzo Trebiani

Lista: Per Morro

Candidato sindaco: Gabriele Cintia Lattanzi

Candidati consiglieri:

Emanuela Angeletti

Luigi Blasi

Nadia Blasi

Marco Cintia

Massimo Conti

Gianni Marchetti

Anna Papaccio

Federico Procoli

Franco Roselli

Michele Trebiani

ORVINIO

Lista: Civita Orvinio

Candidato sindaco: Alfredo Simeoni

Candidati consiglieri:

Anselmo Alessi

Giacomo Attilia

Luca Cervelli

Maurizio Forte

Luigi Maria Alessi

Roberta De Sanctis

Carlo Sforza

Giuseppe Marcangeli

Fausto Bozza

Lista: Stretta di mano

Candidato sindaco: Ludovico Biscossi

Candidati consiglieri:

Davide Attila

Paolo Benedetti

Pasquale Ragaglini

Noemi Marsili

Antonio Biscossi

Mariano Biscossi

Paola Fioroni

PAGANICO SABINO



Lista: Insieme per Paganico (Trasparenza, Efficienza, Partecipazione, Innovazione)

Candidato sindaco: Danilo D'Ignazi

Candidati consiglieri:

Giuseppe Polidori

Luciano Mattei

Irene Pandolfi

Elisabetta Loglio

Giuseppina Vulpiani

Mirella Ortenzi

Dario Carboni

Chiara Federici

Renato Petroni

PETRELLA SALTO

Lista: Alternativa Democratica

Candidato sindaco: Luigi Emidio Salini

Candidati consiglieri:

Antonio Zampetti

Francesca Brunelli

Mariella Cordeschi

Massimo D’Angeli

Marcello Mari

Maria Pia Miarelli

Monica Salini

Filippo Troiani

Alessandro Valeri

Lista: Insieme per progredire

Candidato sindaco: Gaetano Micaloni

Candidati consiglieri:

Danilo Troiani

Francesco Fioravanti

Filippo Lattanzi

Gabriele Di Leginio

Cristiano Coralli

Massimiliano Ferretti

Arianna Polidori

Simone Carconi

Vanni Cipriani

Alessia Chiodi





POGGIO CATINO

Lista: Progetto Comune

Candidato sindaco Walter Ferzi

Candidati consiglieri: Paolo Lelli

Roberto Sturba

Stefano Api

Cristiano Montesi

Adriana Alfei

Andrea Tornari

Giovanni Ramazzotti

Antonio Tomaselli

Graziano Blasilli

Tiziano Stazi

Lista: Cambiare il futuro

Candidato sindaco Antonio Favetta

Candidati consiglieri:

Giorgia Maxia

Fabrizio Ferzi

Manuel Montanari

Francesco Bonini

Raffaele Ricci detto Lello

Maurizio Donati

Alberto Giusti

Martina Amadei

Luciano Iezzi

Guerrino Filippini





POGGIO MIRTETO

Lista: Solidarietà e Progresso

Candidato sindaco: Giancarlo Micarelli

Candidati consiglieri:

Giuseppe Rinaldi

Renato Romano Renzi

Andrea Colli

Fabrizio Cianfa

Sara Paolini

Giulia Villanucci

Giulia Colangeli

Danilo Feliciangeli

Daniela Leonardi

Manuel Mazzoli

Serena Di Giacobbe

Adriano De Santis

Lista Noi per Poggio Mirteto

Candidato sindaco: Natascia Paselli

Candidati consiglieri:

Alberto De Santis

Manuel Evandri

Evita Del Bufalo

Elvio Monaci

Paola Cipriani

Luciano Saburri

Nicola Autizi

Francesca Paglia

Davide D’Andrea

Maria Grazia Lintozzi

Cristina Fortunati

Massimo Colangeli

Lista: Impegno Comune

Candidato sindaco: Daniele Ferruti

Candidati consiglieri:

Alessio Battisti

Andrea Fantozzi

Federico De Felici

Daniele Perni

Roberto Piersanti

Massimiliano Ubertini

Roberto Mattei

Rachele Tassi

Francesca Bianchi

Morena Papagna

Rita Romani





POGGIO MOIANO

Lista: Per crescere insieme (per Sandro Grossi sindaco)

Candidato sindaco: Sandro Grossi

Candidati consiglieri:

Giulia Cicolani

Agnese Desideri

Fulvio Fabri

Norma Felli

Enrico Grechi

Marzia Mariani

Daniele Principessa

Emanuela Principessa

Matteo Massimi

Gianluigi Santilli

Lista: Movimento 5 Stelle

Candidato sindaco: Roberto Valenti

Candidati consiglieri:

Natascia Chiacchiera

Luciana Ercoli

Marzio Fagioli

Cesare Felli

Angelino Ioannilli

Massimo Pagani

Mario Tomassetti





POGGIO NATIVO

Lista: Poggio Nativo bene comune (con Veronica Diamilla sindaco)

Candidato sindaco: Veronica Diamilla

Candidati consiglieri:

Ludovico Antonini

Stefano Barberi

Daniela Benedetti

Claudio Cremisini

Giampaolo Crescenzo

Livio Guidi

Eleonora Leoni

Pierluigi Perpetua

Marco Petrozzi

Nicolas Trovarelli

Lista: Solidarietà, Partecipazione, Trasparenza

Candidato sindaco: Alida Falconi

Candidati consiglieri:

Giampaolo Troili

Gianni Di Bartolomei

Fabio Ferrante

Mauro Guidi

Tamara Guidi

Vanda Lucidi

Daniel Miconi

Giovanni Panzieri

Aurora Serafini

Michela Ubertini





POGGIO SAN LORENZO

Lista: Insieme continuiamo

Candidato sindaco: Giovanni Vallocchia

Candidati consiglieri:

Mattia Agamennone

Massimiliano Aureli

Anna Maria Collettini

Andrea Eleuteri

Paolo Lucioli

Martellucci Andrea

Claudio Mattioli

Alba Paoletti

Claudio Pettinari

Andrea Savoia





POSTA



Lista: Insieme per il nostro territorio

Candidato sindaco: Luigi Cesaretti

Candidati consiglieri:

Cinzia Alberini

Giancarlo Angelini

Antonio Aquilini

Bruno Cesaretti

Pietro Desideri

Gilberto Lopez

Andrea Scanio Santucci

Annalba Sciunzi

Stefania Sensi

Lista: Pro Posta 2019

Candidato sindaco: Paolo Santini

Candidati consiglieri:

Giovanni Angelini

Riccardo Angelini

Dante Cesaretti

Rosella Di Cino

Domenico Foffo

Massimo Foffo

Mario Mezzetti

Claudio Nesci

Nello Pica

Valentina Tosti

Lista: Andare Avanti

Candidato sindaco: Achille Pacifici

Candidati consiglieri:

Marcello Etrusco

Dante Valentini

Luigi Rodriguez

Stefano Aureli

Paola Angelini

Francesco Marconi

Maurizio De Santis

Agnese De Acutis

Gianluca Paoni

Graziella Confalone





POZZAGLIA SABINA



Lista: Cambiare per unire

Candidato sindaco: Bruno Colio

Candidati consiglieri:

Luca Ferri

Elia Leoni

Stefano Fulli

Ubaldo Massimiliano Giannetti

Isabella Scarano

Nazzareno Papili

Giuseppe Angeloni

Enrico Paolucci

Aurelia Porumb

Benedetto De Angelis





RIVODUTRI



Lista: Insieme per Rivodutri

Candidato sindaco: Michele Paniconi

Candidati consiglieri:

Barbara Pelagotti

Marcello Bosi

Francesco Rosignoli

Emanuele Mencarelli

Veronica Perazzi

Rita Zelli

Emanuele Rossi

Lista: Rivodutri nel cuore

Candidato sindaco: Luigi Onofri

Candidati consiglieri:

Andrea Damiani

Alessandro Marchetti

Riccardo Paniconi

Orietta Damiani

Federica Palleschi

Roberto Sampalmieri

Anna Elisabetta Ciccalotti





ROCCANTICA



Lista: Per Roccantica

Candidato sindaco: Alberto Sciarra

Candidati consiglieri:

Adriano Andreucci

Nella Caporali

Giancarlo Cati

Fabrizio Giagnorio

Carlo Manfrè

Armando Martinelli

Laura Moretti

Alessandro Russo

Giancarlo Sabatini

Giulio Viva



Lista: L'altra Italia

Candidato sindaco: Gianluca Trisello

Candidati consiglieri:

Francisco Fanciullo

Antonio Trisiello

Angelo Carluccio

Stefano Danisi

Luca Castelluzzo

Davide Buonanno

Andrea Capirola

Dario Giuseppe Verdichizzo

Kevin Stefanazzi

Vania Corrado





SCANDRIGLIA



Lista: Insieme è possibile

Candidato sindaco: Paolo Palmieri

Candidati consiglieri:

Ernesto Greco

Fabrizio Guidi

Primo Antinelli

Gianfranco Massimiani detto "Beccia"

Rocco Maria Rosario Pergola

Rodolfo detto "Roberto" Palmieri

Massimiliano Troiani

Raimonda Usai

Maurizio Di Nicola

Andrea Massimiani

Lista: Onestà e coerenza

Candidato sindaco: Lorenzo Ferrante

Candidati consiglieri:

Leonardo Angeloni

Stefano Borgia

Rosanna Cabras

Orietta Fioravanti

Piero Fioravanti

Paola Fiorentini

Pietro Gentili

Ivano Margottini

Giovanni Massimiani

Marco Troiani





SELCI IN SABINA



Lista: Selci domani

Candidato sindaco: Egisto Colamedici

Candidati consiglieri:

Angelo Antonini

Nadia Antonini

Serena Caponi

Fabiana Conti

Alfredo D’Antini

Michele Francaviglia

Enzo Luciani

Eliana Mancini

Francesca Romana Persichelli

Lista: Selci vivo Selci

Candidato sindaco: Luca Bernardini

Candidati consiglieri:

Benedetto Giorgini

Enzo Antonini

Erica Angelini

Gianfranco Gentili

Massimo Veschi

Michele Francia

Sauro Dotti

Lista: Movimento 5 Stelle

Candidato sindaco: Mariolina Sabuzi.

Candidati consiglieri:

Claudio Bellagamba

Daniele Canolintas

Sara Gerini

Oemio Mattei

Paola Cremoncini

Andrea Di Cintio

Roberto Armini

Gismonda Castaldi

Irene Antonini

Roberto Girardi





STIMIGLIANO

Lista: Progetto Civico per Stimigliano

Candidato sindaco: Franco Gilardi

Candidati consiglieri:

Franco Antonini

Fabio Bischetti

Daniele Cerquetani

Cinzia Corsi

Ilario Di Loreto

Massimo Di Tommaso

Claudio Gerini

Simone Latella

Paola Montali

Angelo Pace



TARANO

Lista: Il Quadrifoglio (Tarano, San Giorgio, Borgonovo, San Polo)

Candidato sindaco: Miranda Glandarelli

Candidati consiglieri:

Mirella Anzuini

Roberto Feliciangeli

Alfredo Fornarini

Ovidio Lorenzini

Gloria Mancini

Marco Mariucci

Andrea Orsini

Sergio Proietti



TOFFIA



Lista: Uniti per Toffia

Candidato sindaco: Danilo Pezzotti

Candidati consiglieri:

Chiara Mascaro

Claudia Zonetti

Eleonora Martellucci

Ettore Di Cristina

Fabrizio Marchesani

Ivan Bonifazi

Leonardo Paolocci

Martina Di Bartolomei

Maurizio Blasi

Veronica Rossetti





TORRICELLA IN SABINA



Lista: Bene Comune

Candidato sindaco: Claudio Infussi

Candidati consiglieri:

Silvana Gentili

Tania Cingolani

Silvia Di Mattia

Francesca Lunari

Enrica Lupi

Luca Buldini

Andrea Piola

Andrea Pitorri

Antonio Pucci

Marcello Renzi

Lista: Progetto Comune

Candidato sindaco: Floriana Broccoletti

Candidati consiglieri:

Costanza Ricasoli (detta Paola)

Renzo Lucantoni (detto Enzo)

Silvio Piermarini

Fabiana Fosso

Massimo Casciani

Tiziana Renzi

Mauro Pitorri

Luca Aureli

Loredana Coltella

Stefano Belli

Lista: Insieme per il territorio

Candidato sindaco: Luciano Pitorri

Candidati consiglieri:

Manuele Castellano

Teresa Meridiani

Marco Vagni

Veronica Selli

Massimiliano Saccucci

Daniela Pace

Gino Lucioli

Raffaella Rosa

Michele Broccoletti

Stefania Grillo





TURANIA

Lista: Progetto Turania

Candidato sindaco: Luca Di Paolo

Candidati consiglieri:

Alessandro Loreti

Valter Mareri

Francesco Di Paolo

Amedea Ambrosetti Giorgilli

Emy Salzillo

Emilio Del Sorbo

Giovanni Mario Liotti

Lista: Viviamo Turania

Candidato sindaco: Roberto Proietti

Candidati consiglieri:

Giovanni Cimei

Flavio Masci

Emanuela Fabbri

Orlando Ivan Proietti

Francesco Santucci

Davide Di Paolo

Angelo De Cesaris

Christian Romeo

Giovanni Clemenzi

Lista: L’altra Italia

Candidato sindaco: Maria Ricciardi

Candidati consiglieri:

Renata Loreti

Margherita Scarafile

Carmelina Fiorito

Maria Scanderebech

Loredana Belloni

Stefania Tamborrella

Katia Trisiello

Ornella Natali

Lucia Russo

Graziana Corrado

Lista: Prospettiva Turania

Candidato sindaco: Roberto Petrucci

Candidati consiglieri:

Camilla Petrucci

Marco Fabbri

Giacomo Battisti

Christian Petrucci

Paola Papi

Benedetta Di Paolo

Manuel De Angelis





VACONE

Lista: Insieme per Vacone

Candidato sindaco: Marino Capanna

Candidati consiglieri:

Gessica Antonelli

Guido Baldoni

Cesare Cherubini

Gerardo De Santis

Alessio Enrico Mancini

Nicola Minicucci

Elisa Onelli

Paolo Pinna detto Giampaolo

Lista: Viviamo Vacone

Candidato sindaco: Alessandra Ricci

Candidati consiglieri:

Delio Silvestri

Francesco Bartoli

Stefano Buonaguro

Riccardo Troiani

Mattia Romani

Sofia Presta

Jacopo Magnotta

Leonardo Renzi

Francesco Minicucci

