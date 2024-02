Rieti, sorpreso con hashish e marijuana: spacciatore reatino denunciato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno deferito per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti un giovane reatino.

Gli uomini dell’Arma, nel corso di uno dei consueti servizi finalizzati a reprimere lo spaccio di stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione del giovane notato nottetempo, nel centro abitato della frazione di Santa Rufina, all’interno di un veicolo in sosta.

Durante il controllo, il ragazzo ha tentato di disfarsi di un involucro che aveva in tasca gettandolo in un cespuglio. Il movimento non è però sfuggito ai Carabinieri che, recuperato l’oggetto lanciato, hanno rinvenuto al suo interno della sostanza stupefacente del tipo marjuana e hashish, immediatamente sequestrata.

Il giovane, classe 2004, già gravato da alcuni precedenti di polizia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.