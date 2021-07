Rieti, spaccio di droga: due fidanzati arrestati dalla polizia

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:33

RIETI - Personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti, ha dato esecuzione a due misure coercitive della libertà, emesse dal Gip di Rieti nei confronti di un cittadino nigeriano e della sua fidanzata reatina, qui residenti, resisi responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish.-

L’indagine scaturisce dall’arresto nella flagranza di reato, operato dalla Squadra Mobile di Rieti, l’11 maggio scorso quando i due fidanzati conviventi, E.H. e D.G.G. , entrambi trentenni, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione in zona Borgo, venivano trovati in possesso di oltre quattro grammi di eroina nonché materiale per il confezionamento di dosi. Entrambi gli arrestati venivano sottoposti alla presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

Anche dopo l’arresto la coppia ha comunque mantenuto un comportamento per nulla rispettoso delle leggi tanto che, in più occasioni nei giorni successivi, erano stati effettuati presso la loro abitazione interventi da parte delle Volanti per il “viavai” di tossicodipendenti. Proprio per il perdurare di tali comportamenti la coppia veniva sottoposta anche alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale irrogatale dal Questore di Rieti Dr.ssa Maria Luisa Di Lorenzo.

Gli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta del primo arresto e del perdurare dei comportamenti illeciti, effettuavano quindi ulteriori accertamenti, anche attraverso l’acquisizione ed elaborazione di dati telefonici, verificando che i due soggetti erano dediti già da tempo allo spaccio di dosi di stupefacente del tipo eroina e hashish ricevendo gli acquirenti presso la propria abitazione oppure nei pressi di un noto centro commerciale.

E’ stata pertanto emessa un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nei confronti dell’uomo mentre per la donna è stato disposto l’Obbligo di dimora in questo Capoluogo, nonché di pernottamento presso la propria abitazione e della presentazione alla P.G. giornaliera.

Durante l’esecuzione delle due misure, effettuata nella giornata di ieri, la D.G.G., pochi istanti prima di far entrare gli operatori della Squadra Mobile nel suo appartamento tentava di disfarsi, gettandolo in strada, di un involucro contenente 16 dosi di eroina, per un peso totale di oltre 5 grammi, già pronte per essere cedute. Pertanto la medesima veniva tratta in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ristretta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il fidanzato, invece, dopo gli accertamenti di rito, è stato associato presso una Casa Circondariale.-

Durante le suddette operazioni veniva identificato, presso l’appartamento occupato dai due fidanzati, anche un altro cittadino, nigeriano, il quale è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e quindi segnalato all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Bari, luogo effettivo di residenza.-