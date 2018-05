di Christian Diociaiuti

RIETI - Chiamato solo alla vittoria, il Rieti gioca oggi la sua ultima gara allo Scopigno della stagione contro la Vibonese.



PRIMO TEMPO



45' Niente recupero. 2-1 per la Vibonese: avanti con Bubas, pareggio di Tiraferri ma calabresi di nuovo avanti con Ciotti. Il Rieti, però, ha avuto l'occasione di andare avanti sull'1-1 e di pareggiare sullo svantaggio.



43' Palla di Minincleri da destra, Sivilla di testa, salva il portiere. 2-1 per la Vibonese



38' Che partita! Marcheggiani da destra, generoso per Sivilla, para Mengoni. il Rieti vuole il 2-2.



37' GOL VIBONESE Ciotti! È il gol del 2-1 ospite. Errore di Tirelli a centrocampo, Bubas si lancia verso la porta e trova Ciotti che non perdona il portiere Scaramuzzino.



33' Un Rieti che merita il pareggio e lo agguanta. Tiraferri riscatta un avvio così così sulla sua fascia, insieme a Proto. Gli amarantocelesti hanno preso possesso del campo dopo aver subito il gol. Ma serve vincere per la semifinale scudetto.



29' GOL RIETI , è pareggio: Tiraferri! Errore a trequarti di Tito, palla per Marcheggiani, Tiraferri si inserisce perfettamente e beffa il portiere all'angolino alla sinistra di Mengoni. 1-1, esplode lo Scopigno, quarta rete del terzino romano.



24' Obodo trova il pallone a centrocampo, pesca Ciotti lanciato sulla fascia che prova lo stesso copione sul gol, servendo Bubas. L'argentino spara alto di prima intenzione. A occhio ci saranno 5-600 spettatori, un buon numero considerando il mercoledì e l'orario. Da segnalare anche una parata di faccia di Scaramuzzino a tu per tu con Silvestro.



23' Dopo un avvio a ritmi alti, ripagato con il gol, la Vibonese si copre e il Rieti approfitta per creare qualcosa. Le maglie calabresi, però, non sono facili da allargare.



18' Marcheggiani riceve al limite, si gira ma spara alto dopo aver provato la conclusione a sorpresa.



15' Rieti da destra, Sivilla trova Marcheggiani che prova praticamente di tacco, respinta del portiere. Vibonese sempre avanti di un gol, 0-1.



13' Il Rieti ha preso le misure in ritardo, ma ha avuto una bella reazione dopo il gol andando vicina al pari con Tirelli. La Vibonese sfrutta le fasce, approfittando dell'assenza di Dionisi.



10' Azione rapida del Rieti, Minincleri per Tirelli in area, Mengoni si salva col piede sul capitano. 0-1



8' GOL VIBONESE Ciotti da destra, Bubas di piatto: vantaggio Vibonese. Il Rieti ha iniziato contratto. Rieti-Vibonese 0-1



7' Ci sono una decina di tifosi ospiti, posizionati in tribuna centrale dalla parte opposta degli ultrà reatini.



6' Punizione da trequarti per Franchino, palla in corner su deviazione della barriera reatina. È angolo, nulla di fatto.



4' La Vibonese gestisce il pallone e cerca di imbastire un'offensiva da subito. Ancora nessuna azione pericolosa: così l'assetto.

Rieti (4-3-1-2): Scaramuzzino; Tiraferri, Scardala, Biondi, Ispas; Tirelli, Cuffa, Proto; Minincleri; Sivilla, Marcheggiani.

Vibonese (4-4-2): Mengoni; Tito, Altobello, Silvestri, Franchino; Ciotti, Obodo, Ba, Sowe; Silvestro, Bubas.



1' Inizia Rieti-Vibonese! Rieti in bianco, Vibonese in maglia rossoblù: 4-3-1-2 del Rieti, 4-4-2 per i calabresi



LA SITUAZIONE

Se batte la Vibonese, alle 16, è in final four scudetto di Serie D (campo neutro tra il 31 maggio e il 2 giugno). Se non la batte, va in vacanza e pensa alla C, vedendo sfumare il sogno double campionato-scudetto. C’è un solo risultato a disposizione contro la vincitrice (allo spareggio) del girone I della D, in virtù del pareggio col Potenza e del successo dei calabresi sempre con i lucani.



MANCA POCO

Parlato si affida al 4-3-1-2 classico: in attacco Marcheggiani e Sivilla, visto che Scotto non ce la fa e siede vicino a Parlato, come Giunta. A centrocampo proto con Cuffa e Tirelli (Luciani in panchina). Qualche modifica rispetto al preventivato per la Vibonese e non è escluso qualcosa di diverso dal 4-4-2: c’è Bubas, ma in panca vanno Arario e il portiere Spataro.



LE FORMAZIONI

Rieti : Scaramuzzino; Tiraferri, Scardala, Biondi, Ispas; Tirelli, Cuffa, Proto; Minincleri; Sivilla, Marcheggiani. All. Parlato. A disp: Foscarini, Giunta, Cericola, Graziano, Scotto, Luciani, Scevola, Dionisi, Dalmazzi.

Vibonese : Mengoni, Franchino, Tito, Ba, Silvestri, Altobello, Ciotti, Obodo, Bubas, Silvestro, Sowe. All.: Orlandi. A disp: Spataro, Lettieri, Raso, Buda, Vacca, Di Santo, Arario, Dorato, Yesli.

Arbitro : Giordano di Novara



PREMIAZIONE

Ma il Rieti vincente non è solo quello che scende in campo oggi alle 16. Ci sono altri due Rieti che hanno celebrato la promozione: gli Allievi Regionali e Regionali fascia B. Vero, con la promozione in C, cambierà lo scenario anche per le giovanili amarantocelesti, ma intanto il club di Curci fa i complimenti ai ragazzi di Lorenzo Pezzotti e a quelli di Luciano Nonni. Le formazioni verranno premiate in occasione del match di oggi.



LA GIORNATA DELLA POULE

Alle 16. Girone 1: Gozzano-Pro Patria. Riposa: Pro Patria Virtus Verona. Classifica: Gozzano 3, Pro Patria 3, Virtus Verona 0. Girone 2: Albissola-Vis Pesaro. Riposa: Rimini. Classifica: Rimini 4, Albissola 1, Vis Pesaro 0. Girone 3: Rieti-Vibonese. Riposa: Potenza. Classifica: Vibonese 3, Rieti 1, Potenza 1.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA