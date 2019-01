RIETI - Continua il mercato in entrata e in uscita per il nuovo corso del Rieti, passato da Poulinakis e Chéu a Curci e Capuano. Oggi è arrivata la rescissione consensuale per Diarra.



"Il Football Club Rieti - spiega una nota della società - comunica che, in data 18 gennaio 2019, è stata siglata la rescissione consensuale con il calciatore Boubakary Diarra. Per il centrocampista francese, classe 1993, 1 gol e 1 assist in 18 apparizioni totali tra campionato e coppa con la casacca amarantoceleste. Un ringraziamento per la professionalità e un augurio per il futuro da tutta la società". Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA