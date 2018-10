Ultimo aggiornamento: 18:31

RIETI - Il caso Pepe-Diarra tiene banco nel dopo partita di Trapani. In mattinata da Lecce rimbalzano le notizie di un interessamento della squadra pugliese, che milita in serie B ed è allenata da Fabio Liverani, nei confronti di due giocatori del Rieti.Un interessamento concreto e reale ma che sembra non essere alla base dell’esclusione dei due dall’undici titolare sceso in campo a Trapani. Secondo indiscrezioni la decisione di non far scendere in campo i due calciatori sarebbe stata maturata a seguito dei dissapori dovuti a divergenze con la società in merito ad accordi sottoscritti da Pepe e Diarra a inizio stagione ma non ritenuti vincolanti dall’attuale dirigenza. I giocatori non avrebbero effettuato l'allenamento di giovedì 18 ottobre e per questo la società li avrebbe puniti non facendoli scendere subito in campo.Dalla società non trapela nulla, qualcuno derubrica la vicenda al fatto che i giocatori si sono presentati tardi all'ultimo allenamento.