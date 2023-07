Rieti, deltaplanista sbaglia l'atterraggio: trasportato in ospedale

RIETI - Paura ma finale con lieto fine per un deltaplanista precipitato ieri pomeriggio nell’area di Lugnano. Una manovra errata o cause accidentali all’origine di un atterraggio non proprio ordinario in un terreno nel comprensorio di Lugnano-Madonna del Passo. L’uomo - un 56enne - è stato prontamente raggiunto dall’ambulanza del 118 trovandosi in un tratto di facile accesso ai mezzi. Stabilizzato sul posto è stato poi trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale De Lellis per accertamenti avendo riportato una sospetta frattura al bacino.