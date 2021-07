Cade col deltaplano a Castelluccio di Norcia viene trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Terni. In azione 118 e vigili del fuoco

Giovedì 22 Luglio 2021, 20:44

NORCIA . Cade col deltaplano a Castelluccio di Norcia, accusa un forte dolore all’addome, viene trasferito in ospedale a Terni con l’elisoccorso. È stata una mattina di gran lavoro per la macchina dei soccorsi. L’allerta soccorso è scattata nella tarda mattinata di ieri quanto, intorno alle 11.30 il 118 ha messo in moto anche i vigili del fuoco. La persona soccorsa – riferiscono fonti dei soccorritori - pare avesse forte dolore all'addome e in accordo al 118 s’è ritenuto riteneva opportuno trasportarlo con elicottero. Congiuntamente al 118 i vigili del fuoco hanno assicurato la persona ed assistito i sanitari in tutte le operazioni. Quindi è stato avviato il trasferimento con elisoccorso 118 all’ospedale di Terni dove il paziente è stato sottoposto agli accertamenti del caso e trattenuto in osservazioni. Le sue condizioni sono man mano migliorate e pare che, fortunatamente per lui, non si renda necessario nemmeno il ricovero.