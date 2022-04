Precipita con il parapendio: grave donna di 34 anni

Da Pereto, in provincia di Teramo, suo paese di origine, per spiccare il volo dalle cime del monte Viglio, nel territorio di Civitella Roveto. Grave, ma non in pericolo di vita, una ragazza di 34 anni precipitate ieri col suo parapendio ad una elevata altitudine, dal monte Viglio appunto.

Era insieme ad amici anch'essi col parapendio che hanno dato subito l'allarme dopo l'incidente. La giovane è stata trasportata all'ospedale dell'Aquila con un elicottero del 118. Ha riportato fratture multiple su tutto il corpo ed è in prognosi riservata, ricoverata in Rianimazione.

Una brutta avventura insomma che poteva avere un epilogo ben più drammatico. Civitella Roveto è stata per quattro anni la capitale del parapendio italiano, dove, dal 1990 al 1994, si sono svolti campionati italiani di parapendio a cui ogni volta partecipavano oltre 150 concorrenti provenienti da ogni parte della penisola ma anche dalla Grecia e dalla Francia.