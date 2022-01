Il salvataggio dell'uomo precipitato con il parapendio a Norma

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco, allertati da una richiesta di soccorso, sono intervenuti a Norma per un incidente, un uomo precipitato con il parapendio. Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco di Latina, constatava la presenza di un uomo ferito in zona impervia caduto con il proprio parapendio partito poco prima dalla zona vicino gli scavi dell'Antica Norba. E' stato necessario l'intervento dell'elicottero, Drago vf 141, proveniente dal reparto volo vvf di Ciampino che, arrivato sulla verticale del ferito, provvedeva a far scendere gli elisoccorritori per recuperalo con il verricello e poi consegnato al personale sanitario del 118 che lo ha elitrasportato all'Ospedale San Camillo di Roma.