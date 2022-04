Udine, doppio incidente in deltaplano: toccano i cavi elettrici, feriti padre e figlio

Doppio incidente in deltaplano ad Ampezzo (Udine), nei pressi della pista di atterraggio. Un probabile errore tecnico in fase di atterraggio ha causato l'impatto al suolo del primo mezzo condotto da un ventunenne, seguito dal padre sessantenne del giovane che ha assistito alla scena. I due sono caduti, dopo aver toccato dei cavi elettrici, uno nel greto di un torrente e l'altro in un campo poco distante.

Le due persone sono originarie di Forni di Sopra. Il giovane è stato recuperato in gravi condizioni dai soccorritori - Vigili del fuoco di Tolmezzo, personale sanitario del 118 giunto con un ambulanza e con l'elicottero, due volontari del Soccorso alpino e una pattuglia dei Carabinieri - ed imbarcato a bordo dell'eliambulanza. Il padre, che ha riportato probabili fratture, è stato invece consegnato all'ambulanza. Le operazioni si sono svolte tra le 14 e le 15.30.