di Giacomo Cavoli

RIETI - Hanno portato in scena per l'ultima volta la coreografia che ha garantito loro l'accesso alla finale del Gran Gala, prima di conoscere il piazzamento assegnato dalla giuria internazionale ai finalisti del Rieti Danza Estate, che chiude la migliore fra le sue sei edizioni, radunando a Rieti, in tre giorni, 510 giovanissimi (100 solisti, oltre 30 gruppi e 170 stagisti) protagonisti della danza italiana e dimostrando così di non essere più soltanto l'appendice estiva del Premio Internazionale di Danza.

Sul palco del Flavio Vespasiano, a fianco del coordinatore generale Simone Lolli, al direttore artistico Piero Fasciolo e alla coordinatrice artistica Luna Ronchi, piovono vittorie, ex aequo e riconoscimenti con premi in denaro e possibilità di perfezionamento in scuole e gruppi di danza anche per chi, per un soffio, resta fuori dal podio.

A capo della giuria, divisa fra il concorso e lo stage offerti dal Rieti Danza Estate, Bella Ratchinskaja (docente di tecnica classica e repertorio al Ballettakademie Staatsoper di Vienna), Lucia Geppi (maitre de Ballet internazionale), Arturo Cannistrà (regista, coreografo già solista in Aterballetto e Maggio Musicale Fiorentino), Gustavo Ramirez Sansano (direttore artistico Proyecto Titoyaya di Valencia) ed Eduardo Zuniga, danzatore e coreografo freelance; impegnato come docente nello stage del Rieti Danza Estate, Gerardo Porcelluzzi (docente Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma).



IL SUCCESSO DELLE SCUOLE REATINE

Fra le scuole di danza provenienti da tutta Italia ha prevalso anche il Made in Rieti, grazie alle vittorie della Cygni - Arades (diretta da Erika Padovini e Marella Vesseri) e della Danzarte Rieti (guidata da Katya Benedetti), mentre fra gli individuali, i primi posti sono andati ad Emanuele Gobbi, Emma Di Gregori e Rebeca Zucchegni, tutte in forza alla Cygni - Arades. In gara, anche Studio Danza Movimento In di Anita Carnivali e Maurizio Matocci e la Diffusione Danza.

I VINCITORI



SOLISTI DANZA CLASSICA

1^ Emily Kacani

2^ Emma Di Gregori

3^ Anna Federici



SOLISTI CHILDREN DANZA CLASSICA

1° Emanuele Faifer

seconde ex aequo Ida Barbato e Margherita Sacchi

terze ex aequo Aurora Gnassi e Giulia Adele Giampetraglia



SOLISTI JUNIORES DANZA CLASSICA

1^ Miren Guarino

2^ Giulia Vargiu

terze ex aequo Alessia Nerucci e Chiara Perattini



SOLISTI SENIORES DANZA CLASSICA

1^Sara Salvioli

2^ Carmen Gerarda Biscardi



CATEGORIA UNICA PASSI A DUE DANZA CLASSICA

1^ Evento Danza

seconde ex aequo Evento Danza e Dance Academy

3^ Danzarte Agliana



GRUPPI PROPEDEUTICI DANZA CLASSICA

1° Proscenium

2° Spazio Danza



GRUPPI CHILDREN DANZA CLASSIC

1° Studio Arte e Balletto

2° Proscenium

terzi ex aequo Danzarte Agliana e New Studio Accademico



GRUPPI JUNIORESA DANZA CLASSICA

1° Khorovodarte

2° Proscenium



SOLISTI PROPEDEUTICA DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1^ Alessi a Russo

2^ Emma Di Gregori

3^ Beatrice Benfatti



SOLISTI CHILDREN DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1^ Karina Rebeca Nagy

seconde ex aequo Elena Basso e Chiara Maurelli

terze ex aequo Ivie Catrina Edoihaza e Giulia Chiletti



SOLISTI JUNIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1° Filippo Ferrari

2^ Bianca Pinari

3^ Nicole Valeriani



SOLISTI SENIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1^ Rebeca Zucchegni

seconde ex aequo Cecilia Tranchina e Diletta Torelli

3^ Erika Shtjefanaku



CATEGORIA UNICA PASSI A DUE DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1° Lyceum Danza

2° Tersicore per la danza

3° Danzarte Rieti



GRUPPI PROPEDEUTICA DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

2° L'anfiteatro



GRUPPI CHILDREN DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1° Proscenium

2° Modena Danza

3° New Studio Accademico

GRUPPI JUNIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1° Khorovodarte

2° Proscenium

3° Tersicore per la danza



GRUPPI SENIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

1° Cygni - Arades

2° Proscenium

3° Danzarte Rieti