RIETI - Una notte di ordinaria emergenza quella appena trascorsa e per il momento rientrata. Piante abbattute, frane, allagamenti, rami pericolanti, smottamenti. Le abbondanti precipitazioni della notte - concentrate nell'arco di poche ore - hanno creato disagi e microemergenze nel capoluogo ma sopratutto in Sabina e nell"area di Magliano. Una notte di lavoro per Vigili del fuoco, carabinieri, tecnici comunali e provinciali. Numerose le chiamate pervenute per richieste di intervento e segnalazioni di frane e piccoli smottamenti. Non sono mancati alcuni scantinati e garage allagati anche in città. © RIPRODUZIONE RISERVATA