Rieti, docente positiva: cinque classi della scuola Minervini-Sisti in quarantena

RIETI - Finiscono in quarantena cinque classi della Minervini-Sisti. Domani, l'istituto verrà interamente sottoposto a sanificazione dopo che, stamane, durante le prime ore di lezione, la dirigente scolastica Mara Galli ha ricevuto dalla Asl di Rieti la comunicazione di un caso di positività di una docente delle cinque classi.



Non appena ricevuta comunicazione dalla Asl, la dirigente ha quindi provveduto a comunicare alle famiglie degli alunni l'esito del tracciamento operato dall'azienda sanitaria locale. E così, a metà mattinata, le famiglie degli alunni delle cinque classi si sono recate a scuola per far tornare a casa i propri figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA