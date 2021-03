20 Marzo 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Anche l’ultimo viaggio lo faranno insieme, padre e figlio. Oggi alle 14.30, nel cimitero di Tarano, si terrà la funzione funebre - con la benedizione impartita da don Louis - per Danilo e Fernando Casali, morti nello stesso giorno, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, nei reparti dell’emergenza dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, dove erano ricoverati. Da settimane lottavano contro il Covid-19, ma non sono riusciti a vincere la loro battaglia. Quando le condizioni di salute sono peggiorate, entrambi sono stati trasferiti in Terapia intensiva. Poi è arrivato giovedì e se ne sono andati. Si sono spenti il 18 marzo, giornata nazionale per le vittime della pandemia. Nelle prime ore della mattina, è morto Danilo, il papà di 92 anni e nel pomeriggio, intorno alle 17, è deceduto il figlio Fernando, 58 anni, autista di Atac. Fino al giorno prima, familiari e amici avevano pregato affinché entrambi riuscissero a sconfiggere il virus e quando la notizia della scomparsa è arrivata a Tarano, comunità di cui erano parte integrante, un velo di tristezza ha avvolto il piccolo centro sabino.

Il cordoglio

Sono impossibili da raccogliere tutti i messaggi di cordoglio che da giovedì si stanno susseguendo. «Con enorme tristezza - scrive la dirigenza del Casperia calcio - ci stringiamo al dolore per la morte di Fernando, papà del nostro Cristian. Non mollare mai Cri». Il figlio di Fernando, Cristian, ex giocatore di calcio fino a cinque anni fa, prima di un grave incidente che lo ha costretto a smettere, ha militato per anni nel team asprese. Commozione anche nella banda comunale di Tarano. «Danilo e Fernando - scrivono i musicisti - il vostro sorriso rimarrà per sempre scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori. Continuate a suonare, cantare e ballare anche lassù, da quaggiù vi sentiremo». Il funerale che, per rispettare le norme anti-Covid, non si terrà nel senso tradizionale del termine, sarà un momento di raccoglimento in cui il parroco del paese impartirà alle salme la benedizione. I parenti hanno già chiesto a quanti vorranno prendere parte alla cerimonia di attenersi scrupolosamente alle regole, indossando la mascherina, rispettando il distanziamento, senza dispensare baci e abbracci. Padre e figlio saranno sepolti nel campo santo del comune dove erano nati e cresciuti e, come testimoniano le centinaia di attestati di affetto che non smettono di giungere, erano profondamente legati.