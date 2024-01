“Intercultural Love”: il Costaggini vola in Senegal in un viaggio attraverso le arti del cibo e della danza

RIETI - Il 2024 inizia con una nuova esperienza formativa per gli alunni dell’Istituto Professionale Alberghiero Costaggini di Rieti che in questi giorni si trovano a Dakar in Senegal grazie al progetto “Intercultural Love”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’interculturalità ampliando le conoscenze in campo professionale e linguistico, promuovendo il senso di cittadinanza attiva degli alunni attraverso la ricerca di contaminazioni fra danza e cibo nei due paesi, anche grazie alla metodologia didattica innovativa del MabArt.

Dopo un cordiale benvenuto da parte dell’Ambasciata Italiana a Dakar, gli studenti hanno visitato la casa della danza africana, “l’École des Sables, centre international de formation et de création en danses traditionnelles et contemporaines d’Afrique” partner del progetto.

Inoltre hanno avuto l’onore di conoscere personalmente la danzatrice e coreografa franco-senegalese Germaine Acogny a cui la Biennale di Venezia ha attribuito il Leone d'Oro alla carriera.

La delegazione di alunni e docenti è stata, poi, accolta con entusiasmo dalla scuola “Djarama” nella città di Toubab Dialaw in Senegal, istituto che unisce l’art education con l’ambiente. In questo affascinante viaggio tra danze e i sapori, sono state create connessioni culturali uniche, dimostrando come la danza e il cibo possano diventare i linguaggi universali che abbatteranno le barriere e promuoveranno la comprensione reciproca tra le diverse culture.