Rieti, l'Alberghiero Costaggini partirà il 24 settembre

RIETI - L'istituto Alberghiero "Costaggini" di Rieti sceglie di posticipare l'inizio dell'anno scolastico al 24 settembre.



Dunque, dieci giorni dopo la tanta discussa data di lunedì 14, per evitare così la coincidenza con il refenderum del 20 e 21 settembre e per dare tempo all'istituto di organizzare meglio anche la nuova disposizione dei propri studenti all'interno del Convitto di via Salaria che, per applicare le norme di distanziamento antiCovid, ha scelto di utilizzare una struttura alberghiera dove far alloggiare parte degli alunni.



La decisione dell'istituto Alberghiero è così la prima che arriva fra gli istituti superiori della città, dopo l'incontro avuto nel pomeriggio dalla dirigente scolastica Alessandra Onofri insieme ai docenti.

