RIETI - Stamattina, 3 ottobre, alla Casa del Buon Pastore in via del Terminillo a Rieti, si è svolta la cerimonia di apertura del Corso di Laurea in Infermieristica istituito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Rieti per l’anno accademico 2022 - 2023.

Durante il “Welcome Day”, gli studenti sono stati accolti da una delegazione dell’Università Cattolica, della Asl di Rieti e della Chiesa di Rieti.