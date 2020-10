Coronavirus, domani scuole chiuse a Poggio Nativo: due studenti sono positivi

RIETI - Scuole medie chiuse domani a Poggio Nativo. Il sindaco Veronica Diamilla dopo due casi di positività riscontrati tra gli alunni ha concordato con la dirigente scolastica la chiusura della scuola secondaria di primo grado “Francesco Florido” di Poggio Nativo per consentire una massiccia sanificazione.

Il comunicato

A seguito di comunicazione – spiega il primo cittadino Veronica Diamilla- circa la positività di due alunni della Scuola media di Poggio Nativo, in via precauzionale, è stata concordata con la presidenza la chiusura della Scuola per domani, giovedì 29 ottobre, così da poter procedere alla sanificazione degli ambienti.

Si informano i genitori che i due alunni erano in isolamento domiciliare già da giorni e che i compagni di classe che dovranno eventualmente fare isolamento o tampone, saranno contattati dalla Asl di Rieti. Invitiamo tutti alla calma e a seguire le sole istruzioni delle autorità sanitarie, scolastiche e comunali.

Nel frattempo richiederò al Sisp della Asl di Rieti la possibilità di avere già per questo venerdì, il camper per l’effettuazione dei tamponi alla Classe e ai docenti così da accelerare il tracciamento per prevenire l’eventuale diffusione del virus.

