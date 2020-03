RIETI - E' stata disposta la chiusura dei 198 uffici postali presenti nel Lazio e quindi anche dei 20 nella provincia di Rieti. Lo comunica, in un post, il consigliere regionale Fabio Refrigeri.



Nello specifico chiuderanno gli uffici Rieti 1, Rieti 2 e Vazia nel Comune di Rieti, Corvaro a Borgorose, Santa Rufina a Cittaducale, Canneto, Fara in Sabina e Borgo Quinzio, a Fara in Sabina, Santa Lucia di Fiamignano a Fiamignano, Forano Sabino, Frasso Sabino, Terzone a Leonessa, Ginestra a Monteleone Sabino, Bocchignano a Montopoli di Sabina, Pescorocchiano, Borgo San Pietro e Fiumata a Petrella Salto, Poggio Mirteto Scalo a Poggio Mirteto, Ponticelli in Sabina a Scandriglia e Stimigliano Scalo a Stimigliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA