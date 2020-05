RIETI - Come annunciato la scorsa settimana da parte dell’Associazione culturale “Amici del Museo” di Poggio Mirteto, vengono riproposti sulle diverse piattaforme social i concerti dello scorso anno della “Settimana musicale mirtense”. Questo perché quest’anno la manifestazione non si è potuta tenere dal vivo, come nelle precedenti edizioni, causa l’emergenza sanitaria. La prima esibizione col concerto di apertura è andata in archivio, trasmessa il 18 maggio scorso.



Il programma

Intanto l’associazione ha reso note le date degli altri concerti che sarà possibile ascoltare e vedere su Youtube e su Facebook.

Ecco le date:

lunedì 25 maggio Quartetto Saxofollia “Una voce poco fa”

lunedì 1 giugno Concerto dei vincitori del concorso di musica da Camera di “Città di Magliano Sabina”

lunedì 8 giugno Massimo Ceccarelli in Concerto, ospite il trombettista Andrea Di Mario

lunedì 15 giugno The best of the sacred concerts di Duke Ellington

lunedì 22 giugno Concerto della Banda Comunale Nazionale Garibaldina.



«Ogni lunedì - ha spiegato il presidente dell’Associazione culturale “Amici del Museo”, Carlo Calvani - in coincidenza della messa in onda di ciascun concerto, il link diretto per la visione verrà pubblicato sulla pagina della Settimana Musicale che sarà condivisa su vari gruppi di Facebook. Auguriamo un buon ascolto e speriamo di poter ricominciare la programmazione delle nostre attività finita la pandemia».



Dove ascoltare i concerti

Gli indirizzi dei canali dove è possibile godere dei Concerti sono i seguenti:

Canale YouTube alla pagina Amici Del Museo https://www.youtube.com/channel/UCSjndKZbZmL7DMyMaawrYCA/videos

Facebook nella pagina della Settimana Musicale Mirtense

https://www.facebook.com/SettimanaMusicaleMirtense/

e in quella di Andrea Leopaldi - Associazione culturale “Amici del Museo”

https://www.facebook.com/amici.delmuseo

Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA