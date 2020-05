© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una buona notizia per gli escursionisti è arrivata dalla Regione Lazio: da ieri si può tornare a fare trekking e camminare per sentieri, boschi, monti e vallate.Tra le attività che ripartono dunque anche le escursioni come riporta la nuova ordinanza della Regione Lazio che disciplina il riavvio di una serie di attività economiche, produttive e sociali.A decorrere dall’entrata in vigore dell’ordinanza datata 20 maggio “è consentita – si legge nel dispositivo- l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico”.La notizia è stata accolta con entusiasmo in Sabina dove ci sono diversi gruppi e associazioni che fanno escursionismo sia a livello amatoriale nonché a livello professionale.Ognuna delle quali, appresa la notizia, ha già postato sulle bacheche facebook regole, cosa portare (dalle mascherine ai disinfettanti), numero massimo delle persone ammesse ad ogni gruppo di uscita, nuovi modelli di organizzazione e le prescrizioni. Soprattutto ci sono già gli annunci che ci si sta già riorganizzando, vista anche la stagione favorevole, con le uscite e si stanno allestendo i calendari con i primi appuntamenti con le escursioni in Sabina già per la fine di questo mese.