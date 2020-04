RIETI - La Regione Lazio finanzierà 10 mila tra microimprese e liberi professionisti con una procedura semplificata vista l'emergenza coronavirus.

La Giunta regionale ha infatti approvato la semplificazione della misura contenuta nel pacchetto denominato ProntoCassa rivolto proprio alle microimprese e liberi professionisti che potranno accedere finanziamenti fino a 10 mila euro a tasso zero senza la valutazione di merito creditizio e quindi potranno presentare la domanda di finanziamento senza il progetto di bilancio 2019.

Il bando sarà pubblicato sul portale FareLazio (https://www.farelazio.it/) domani sera e da venerdì si potranno iniziare a caricare le domande sulla piattaforma mentre nei prossimi giorni i fondi a disposizione saranno portati a un totale di 100 milioni di euro dagli attuali 55.

«È un aiuto piccolo ma significativo al tessuto imprenditoriale della nostra regione che va ad aggiungersi ai fondi e alle iniziative di sostegno messe in campo anche dal Governo - afferma il consiglire regionale Fabio Refrigeri - Abbiamo voluto semplificare al massimo questa misura per permettere ai piccoli imprenditori e i professionisti di poter reperire velocemente la liquidità necessaria per affrontare questo periodo di emergenza e farsi trovare pronti per la ripartenza. Come ha sottolineato l’Assessore alle attività produttive, Paolo Orneli, cui va il mio apprezzamento per il lavoro svolto di concerto con la Giunta regionale, tutte queste azioni che la Regione sta prontamente predisponendo per poter rispondere in maniera efficace e veloce all’emergenza coronavirus sono frutto di una condivisione tra tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, che con grande senso di responsabilità in queste ore, al di là degli schieramenti, stanno lavorando fianco a fianco per cercare di dare risposte ai cittadini in un periodo di grande difficoltà».

