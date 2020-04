RIETI - Lavoro: accordo Regione Lazio-sindacati per ammortizzatori sociali in aree crisi complessa di Rieti e Frosinone.

«All'esito del tavolo convocato con le organizzazioni sindacali e datoriali regionali abbiamo raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali relativamente alle aree di crisi industriale complessa di Frosinone e Rieti. L'accordo, in particolare, riguarda l'utilizzo delle risorse per la prosecuzione della mobilità in deroga destinata ai lavoratori e per la cassa integrazione straordinaria per le aziende in fase di reindustrializzazione». Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio «Le risorse a disposizione, complessivamente, - spiega - sono pari a 15.682 milioni di euro, di cui circa 11 milioni saranno utilizzati come ammortizzatore sociale per oltre 1.300 lavoratori, e 4 milioni per coprire le domande di Cigs provenienti dalle imprese. Da sottolineare che, su nostra sollecitazione, il ministero del Lavoro ci ha notificato il decreto di riparto il 3 aprile scorso, data in cui avevamo incontrato le parti sociali per recepire le istanze e per concordare alcune linee di intervento».

«Con l'accordo raggiunto - conclude l'assessore - diamo una risposta concreta a due territori che, a causa

dell'emergenza Coronavirus rischiano di essere particolarmente colpiti dalla crisi, ed è nostro compito non lasciare indietro nessuno. Inoltre anche in virtù della peculiare situazione sanitaria, il tema delle politiche attive sarà oggetto di un successivo incontro volto a definire modalità e obiettivi».

