Ultimo aggiornamento: 18:03

RIETI - In questi giorni è necessario recarsi presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Asl di Rieti e i Centri di raccolta periferici, per donare il sangue. Un gesto importante, in questo particolare momento più necessario che mai, per far fronte all’emergenza sanitaria per il coronavirus. I reatini stanno rispondendo con slancio all’appello di questi giorni, tanto che il numero di donatori reatini, nella giornata di ieri, sabato 14 marzo, ha toccato quota 46 accessi con 41 donazioni totali.Il Ministero della Salute riconosce ai donatori la possibilità di andare a donare, in quanto la donazione di sangue ed emocomponenti può essere considerata inclusa tra le “situazioni di necessità. Lo stabilisce la circolare emessa lo scorso 10 marzo, dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, a seguito delle misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo in merito alla gestione dell’emergenza da Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti da parte del Centro nazionale sangue.»E’ importante proseguire in questa direzione – affermano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti - le donazioni sono eseguite in sicurezza, seguendo le precauzioni valide per la popolazione generale per evitare il contagio. Il consiglio, a partire da domani, lunedì 16 marzo 2020, è però quello di contattare prima il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Asl di Rieti per prenotare la donazione. Attraverso tale prenotazione, che potrà avvenire chiamando i numeri della Asl di Rieti 0746278441 e 0746278234, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13, sarà possibile donare evitando assembramenti. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche attraverso le Associazioni impegnate nella raccolta, a cominciare dall’Avis di Rieti, che organizza le raccolte periferiche, svolgendo, nonostante le tante difficoltà, un servizio sempre puntuale. Infine, si precisa che l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti garantisce la diffusione capillare e costante delle informazioni inerenti l’applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti».