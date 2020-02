RIETI - L’assessore alla Protezione civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi lancia un appello a coloro che dovessero arrivare dalle regioni del Nord toccate dai focolai di coronavirus.



«Per queste persone - spiega - non possiamo fare delle prescrizioni, però buona norma sarebbe sentire i medici di base ed eventualmente farsi fare un tampone». L'invito è poi a non intasare il Pronto soccorso.



