RIETI - Coronavirus controlli rinforzati per il periodo pasquale. Maggiori accertamenti sugli spostamenti non giustificati. Verifiche in particolare sulla Salaria e verso il Terminillo.Monitoraggio di parchi, aree verdi e percorsi ciclopedonali. Fino ad ora poche le infrazioni ma multato un esercente.