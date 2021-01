Coronavirus, i controlli a Fara Sabina per il rispetto delle norme anti-Covid: chiuso bar per 5 giorni, multati i clienti

RIETI - Weekend di controlli in Sabina con la stretta che nella giornata di ieri ha riguardato il territorio comunale di Fara in Sabina. All’indomani del vertice in Prefettura nel quale si era ritenuto opportuno intensificare i controlli nel secondo comune della provincia dove i contagi sono a quota 135, si registrano diversi interventi delle forze dell’ordine, finalizzati al rispetto delle norme per il contenimento del virus.

I provvedimenti

Nella giornata di sabato 16 gennaio, i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto hanno chiuso per cinque giorni un bar situato all’ingresso della frazione di Talocci perché dalle verifiche dei militari risultava essere non in regola con le disposizioni del nuovo Dpcm datato 14 gennaio.

Elevate anche sanzioni ai clienti che non indossavano la mascherina.

Da inizio della scorsa settimana si stanno svolgendo controlli a tappeto anche in altre frazioni del Comune. Ripetute le verifiche a Passo Corese, nei luoghi più frequentati e negli esercizi pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA