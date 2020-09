Coronavirus, al drive-in percorso apposito per i bambini che devono fare il tampone

RIETI - La direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia la predisposizione di un sistema organizzativo di sicurezza per eseguire agevolmente il tampone nasofaringeo nei soggetti in età pediatrica che dovessero presentare una sintomatologia orientativa per Covid.

Il sistema è stato predisposto presso il drive-in della Asl di Rieti, in via del Terminillo 42, con orario 15-18.

Contestualmente, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico, l’Azienda ha previsto che il sistema organizzativo di sicurezza predisposto presso il drive-in, ospiti anche un ‘Percorso Fast’ per le persone con fragilità: si precisa che per le persone impossibilitate a raggiungere il drive-in, è attivo già da tempo un servizio domiciliare curato dagli operatori del Servizio di igiene pubblica aziendale.

